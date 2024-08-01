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Молдавские виноделы экспортировали 65 миллионов литров вина за шесть месяцев 2024 года

Молдавские виноделы экспортировали 65 миллионов литров вина за шесть месяцев 2024 года
Фото pixabay.com

Молдавские виноделы экспортировали 65 миллионов литров вина за шесть месяцев 2024 года. Продукция достигла 62 стран, согласно данным Таможенной службы РМ, предоставленным BANI.MD, сообщает nordnews.md.

Больше всего вина в стоимостном выражении было отправлено в США – 373, 3 миллиона леев, в объеме 8,8 миллиона литров.

Румыния экспортировала 6,8 млн литров вина на сумму 276,6 млн леев, Польша – 80,8 млн леев, Грузия – 74,2 млн леев, Канада – 51,7 млн леев и Нидерланды – 45,6 млн леев.

За первые шесть месяцев 2024 года экспорт бутилированных вин из Республики Молдова значительно вырос как в натуральном, так и в стоимостном выражении. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем экспорта увеличился более чем на 9 миллионов литров, что представляет собой впечатляющий рост на 51,7 %. В стоимостном выражении этот рост составил более 22 миллионов долларов, что свидетельствует о значительном увеличении на 56,6 %.
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