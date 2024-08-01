Молдавские виноделы экспортировали 65 миллионов литров вина за шесть месяцев 2024 года. Продукция достигла 62 стран, согласно данным Таможенной службы РМ, предоставленным BANI.MD, сообщает nordnews.md.
Больше всего вина в стоимостном выражении было отправлено в США – 373, 3 миллиона леев, в объеме 8,8 миллиона литров.
Румыния экспортировала 6,8 млн литров вина на сумму 276,6 млн леев, Польша – 80,8 млн леев, Грузия – 74,2 млн леев, Канада – 51,7 млн леев и Нидерланды – 45,6 млн леев.
За первые шесть месяцев 2024 года экспорт бутилированных вин из Республики Молдова значительно вырос как в натуральном, так и в стоимостном выражении. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем экспорта увеличился более чем на 9 миллионов литров, что представляет собой впечатляющий рост на 51,7 %. В стоимостном выражении этот рост составил более 22 миллионов долларов, что свидетельствует о значительном увеличении на 56,6 %.