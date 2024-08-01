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ФК «Шериф» стартовал с победы в новом сезоне Суперлиги Молдавии

ФК «Шериф» стартовал с победы в новом сезоне Суперлиги Молдавии
Изображение: pinterest.com

Новый сезон в Суперлиге Молдавии стартовал. В первом матче «Шериф» в домашних стенах обыграл кишинёвцев из «Дачии Буюканы». Дублем отметился полузащитник Петер Адемо, отличившись на 15-й и 77-й минутах поединка.

«Мы старались использовать и фланги, но моментами так получалось, что всё шло через середину за счёт Адемо, который вёл игру», - прокомментировал ход матча главный тренер тираспольчан Юрий Гура, сообщает novostipmr.com.

Во втором туре Суперлиги «Шериф» встретится с командой «Спартаний Спортул». Игра пройдёт на выезде 11 августа.

Пока же тираспольская команда переключается с чемпионата Молдавии на Лигу конференций УЕФА. Уже в этот четверг, 8 августа, - первая игра против словенской «Олимпии». Поединок пройдёт на выезде и начнётся в 20:00 по тираспольскому времени.

Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьёвка раунда плей-офф Лиги конференций. «Шериф» узнает потенциального соперника по последнему отборочному раунду еврокубков, если пройдёт «Олимпию» из Любляны.
  • Сегодня, 11:51
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