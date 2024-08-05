Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA на фоне беспорядков во время антииммигрантских протестов, передает ria.ru ссылаясь на телеканал Sky News.
"Сегодня, на шестой день обострения беспорядков, на Даунинг-стрит должно состояться заседание COBRA, после того как "бандиты" попытались взять штурмом отели, в которых проживают просители убежища", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании министры и представители правоохранительных органов обсудят ответные меры на всплеск насилия.
Накануне вечером протестующие пытались поджечь отели в городах Ротерем и Тамворт, где, как предполагается, проживают мигранты, попросившие в Британии убежища. В тот же день Стармер выступил с обращением к нации, в котором заявил, что участники массовых беспорядков пожалеют о своих действиях. МВД, со своей стороны, объявило о срочных мерах по защите мечетей.
Беспорядки в Британии
Протесты ультраправых начали набирать обороты в Британии после поножовщины в Саутпорте. Там 29 июля молодой человек набросился с ножом на участников занятий для детей по танцам и йоге в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. Три ребенка погибли, еще несколько детей и по крайней мере двоих взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.
Полиция задержала 17-летнего подростка. Ему предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. При этом полицейские заявили, что не связывают нападение с терроризмом.
После этого в Саутпорте, Лондоне и других городах начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией и беспорядки. Причиной стало распространение недостоверной информации о том, что подозреваемый — беженец. Позже стало известно, что это уроженец Уэльса из руандийской семьи. Полиция полагает, что беспорядки организовали сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны". Некоторые британские СМИ увидели в разжигании ультраправых протестов российский след. Посольство в Лондоне отвергло эти обвинения.