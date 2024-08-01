Заседание Правительства: усиление контроля над вывозом древесины
Правительство считает необходимым ужесточить порядок вывоза неколотой древесины. На фоне энергетического кризиса в сопредельном государстве наблюдается высокий спрос и уровень цен на этот вид топлива. Существуют риски неконтролируемой вырубки приграничных лесов. В этой связи предпринят уже комплекс мер для защиты интересов государства. Работа над его совершенствованием продолжается. Очередным шагом стало внедрение экспортной регуляторной таможенной пошлины в размере 0,01 доллара США за килограмм неколотой древесины топливной в виде бревен, поленьев, ветвей и прочего. Такой подход единогласно поддержан членами Правительства на сегодняшнем заседании. Утвержденные правила вступают в силу с 15 августа 2024 года и действуют по 31 декабря 2024 года включительно, передает пресс-служба Правительства.
Актуальные изменения и дополнения в Постановление Правительства «О введении экспортной регуляторной таможенной пошлины на некоторое виды топливной древесины» представила первый заместитель министра экономического развития Алевтина Слинченко. Также докладчик озвучила данные Государственного таможенного комитета ПМР за период с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года:
«В части вывоза физическими лицами, при условии устного декларирования товаров, сложилась ситуация, при которой за пределы республики вывозится значительное количество топливной древесины неколотой, заявляемой к вывозу как товары для личного пользования. Так за 6 месяцев 2024 года физическими лицами в качестве товаров для личного пользования было вывезено 602 тонны топливной древесины, что выходит за понятие «товары для личного пользования» и более соответствует осуществлению физическими лицами предпринимательской деятельности».
Применение экспортной регуляторной таможенной пошлины позволит сохранить конкурентоспособность ГУП «Приднестровье-лес», которое реализует топливную древесину, а также будет способствовать выравниванию ценовой политики и привлечению дополнительных поступлений в бюджет республики.
«Сегодня она никак не влияет на платежеспособность наших граждан. Древесина, которая реализуется внутри Приднестровской Молдавской Республики, это отдельный подход. Все, что касается экспорта – да, действует экспортная пошлина, которую уплачивают лица, приобретающие древесину. И это правильно», — выразил мнение Глава исполнительной ветви власти Александр Розенберг.
В итоге стоимость одного кубометра мягкой топливной древесины составит 556 рублей, а твердой – 1 073 рублей. К слову, один кубометр тополя при стандартной влажности в 20% весит примерно 470-500 кг.
Справочно: На данный момент в республике работают механизмы, позволяющие упорядочить вывоз физическими и юридическими лицами топливной древесины различных видов за пределы государства. Среди них – с 1 февраля 2024 года по 31 декабря 2024 года (включительно) действует регуляторная экспортная таможенная пошлина на прочую древесину, в том числе колотую.
В отношении неколотой древесины топливной в виде бревен, поленьев, ветвей и прочего с 17 февраля 2024 года по 14 августа 2024 года (включительно) действует сезонная экспортная таможенная пошлина. Ее как раз заменит регуляторная таможенная пошлина, утвержденная сегодня в ходе заседания Правительства.
Также Постановлением Правительства «Об утверждении Перечней товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики физическим лицом, не облагаемых таможенными пошлинами, налогами, Перечня категорий товаров, не относящихся к товарам для личного пользования» установлены ограничения по вывозу физическими лицами древесины в качестве товаров для личного пользования: в общем количестве, не превышающем 100 кг, вывозимые не чаще 1 раза в календарный год.
Кроме того, Указом Президента установлен запрет на вывоз из республики неколотой древесины длиной более 50 см. При этом экспорт древесины неколотой менее 50 см осуществляется в особом порядке с 10:00 до 18:00 часов по вторникам и пятницам, через определенные таможенно-пропускные пункты и после осуществления контроля уполномоченным должностным лицом Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды.
Заседание Правительства: обновление материально-технической базы лечебных учреждений
В ходе заседания Высшего органа исполнительной власти была представлена обновленная программа модернизации материально-технической базы системы здравоохранения. Об основных положениях нормативного правового акта доложила заместитель министра здравоохранения Светлана Долганова.
Обновление оборудования ключевых лечебных центров республики играет критически важную роль в оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Современная техника значительно повышает качество диагностики и лечения, позволяя выявлять заболевания на ранних стадиях и проводить эффективные лечебные и профилактические процедуры. Это, в свою очередь, сокращает время на реабилитацию пациентов, уменьшая риск осложнений и ускоряя процесс их восстановления.
Сложившаяся ранее экономия бюджетных денежных средств в сумме более 800 тыс. рублей позволит купить новое оборудование для некоторых больниц республики. Так, деньги направят на приобретение эндоскопической стойки для видеогастроскопии для оснащения Каменской центральной районной больницы. Также за счет этих средств будет увеличен объем финансирования, ориентированный на закупку аппарата ультразвуковой диагностики для Бендерского центра матери и ребенка.
Утвержденный членами Правительства скорректированный Перечень мероприятий на 2024 год обеспечит повышение уровня оснащенности лечебно-профилактических учреждений. Это напрямую влияет на улучшение качества, доступности и эффективности медицинской помощи, что в конечном итоге способствует повышению уровня здоровья и благополучия населения.
Заседание Правительства: жилищные вопросы на контроле
К рассмотрению на заседании Правительства Министерство по социальной защите и труду подготовило пакет документов, затрагивающих правовое регулирование жилищных вопросов.
Так, разработаны предложения по внесению изменений в Положение о порядке приобретения и передачи государственными администрациями городов (районов) ПМР в 2022-2027 годах жилых помещений (квартир) или жилых домов для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, предлагается конкретизировать требования к содержанию акта обследования приобретаемого жилого объекта для указанных льготных категорий граждан. Комиссия в своем заключении должна отразить сведения о санитарном состоянии квартиры или жилого дома, наличии и состоянии коммуникаций (электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение), наличии и перечне санитарно-технического оборудования, а также вывод о пригодности либо непригодности жилого помещения (квартиры) или жилого дома для проживания. Только в том случае, когда жилое помещение отвечает требованиям, его готовят для дальнейшей передачи очереднику.
Также документ предусматривает увеличение с 15 до 20 рабочих дней срок передачи жилья новому владельцу из числа детей-сирот с даты государственной регистрации права перехода квартиры или дома в госсобственность.
Кроме того, члены Правительства актуализировали Положение о порядке предоставления жилых помещений и дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Документ приведен в соответствие с требованиями обновленного Жилищного кодекса. В обновленном Положении регламентируются нормы, конкретизирующие порядок предварительного учета детей-сирот, порядок реализации права на обеспечение жилыми помещениями, а также принятия госадмиистрациями решения о предоставлении жилых помещений, либо постановки в очередь для получения жилья и другие.
Как пояснил первый заместитель министра по социальной защите и труду Сергей Селезнев, по достижении 16 лет дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, предварительно учитываются органами опеки и попечительства, а по достижении 18 лет эти граждане льготной категории обращаются в государственную администрацию за предоставлением жилого помещения.
Речь в ходе заседания высшего органа исполнительной власти шла и об обеспечении жильем молодых семей. Изменения внесли в Положение о порядке оказания государственной поддержки молодым семьям в приобретении жилья. Сергей Селезнев подчеркнул, что проведенная работа является продолжением политики по расширению категорий приднестровцев, которые могут рассчитывать на госсубсидии при покупке собственной жилплощади.
Теперь к числу лиц, которые могут претендовать на государственную поддержку при приобретении жилья, добавлены аттестованные сотрудники Следственного комитета и работники органов прокуратуры, имеющие классные чины или воинские звания. Если указанные лица сменят должность или звание после получения государственной субсидии, это не приведет к прекращению её выплаты.
Изменения для сотрудников Следственного комитета уже распространяются с 1 июля текущего года, а для работников органов прокуратуры они вступят в силу с 1 января 2025 года.
Данные нововведения не только помогут молодым семьям обзавестись своими квадратными метрами и создать комфортные условия для проживания, но и закрепить квалифицированных специалистов, которые обеспечивают эффективную работу государственных структур.
Заседание Правительства: Дубоссарский индустриальный техникум получит 14 гектаров земли для учебных и научных проектов
На заседании Правительства был рассмотрен документ, изменяющий статус земельного участка площадью более 14 гектаров в Дубоссарском районе. Эта территория будет использоваться для научных, научно-экспериментальных и учебных целей Государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования «Дубоссарский индустриальный техникум».
Ранее Министерство просвещения направило ходатайство в Минсельхоз о передаче этого участка учебному заведению. Землю будут использовать для практических занятий студентов, включая механизированные работы, выращивание и уборку сельскохозяйственных культур для собственных нужд. Это поможет снизить государственные затраты на питание студентов, обеспечив их необходимыми продуктами, в том числе растительным маслом и картофелем.
«Этой площади для практических навыков механизаторов достаточно. Есть обращение техникума, для каких целей этот земельный участок будет использоваться. В том числе для прохождения практики, обучения и выращивания овощных, зерновых и других культур», – дополнил министр сельского хозяйства и природных ресурсов Олег Дилигул.
Кроме того, документ также предусматривает освобождение техникума от уплаты земельного налога. Согласно Закону «О плате за землю», научные, опытные и учебно-опытные хозяйства учебных заведений освобождаются от произведения соответствующих выплат за участки, используемые для учебных целей. Данный шаг не приведет к потере доходов бюджета, поскольку ранее участок не облагался налогом. Новый статус участка как учебно-производственного полигона позволит техникуму эффективно выполнять учебные и научные задачи.
Заседание Правительства: Приднестровье готовится к проведению конкурса «Человек года-2024»
В Правительстве обсудили проведение ежегодного конкурса «Человек года-2024», который в этом году пройдет в 28-й раз. Основная цель мероприятия – публичное признание заслуг граждан, способствующих социально-экономическому развитию республики.
Как сообщила начальник Государственной службы по культуре и историческому наследию Мария Кырмыз, конкурс пройдет в четыре этапа: сначала объявление старта, затем подготовка на уровне местных комиссий, далее отбор и оценка кандидатов межведомственной комиссией, и, наконец, подведение итогов республиканского масштаба.
В рамках подготовки к мероприятию при Правительстве будет создана республиканская комиссия, в состав которой войдут председатели межведомственных и ведомственных экспертных комиссий, а также представители Общественной палаты. Этот рабочий орган будет заниматься изучением заявок и определением победителей конкурса.
Для оценки представителей различных сфер деятельности будет установлено 10 номинаций. В этом году в рамках номинаций «Новация и модернизация», «Трудовая доблесть» и «Доброе дело» будет определено до трех победителей в каждой из перечисленных.
Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса состоится 19 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба Правительства.