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В Приднестровье с 15 августа начнут заполнять водой и проверять системы отопления

В Приднестровье с 15 августа начнут заполнять водой и проверять системы отопления
Источник фото: gtn-pravda.ru

МГУП «Тирастеплоэнерго» информирует, что для своевременной подготовки внутридомовых систем отопления к надёжной подаче тепловой энергии от котельных МГУП "Тирастеплоэнерго" потребителям в отопительный период 2024-2025гг, с 15.08.2024г. начинается заполнение химочищенной водой и гидравлические испытания на прочность и плотность внутридомовых систем отопления жилых домов потребителей тепловой энергии от котельных МГУП «Тирастеплоэнерго» в городах и населенных пунктах ПМР, сообщается на сайте организации.

Самовольный слив химочищенной воды из систем отопления и работы на внутридомовых сетях отопления без согласования с МГУП «Тирастеплоэнерго» категорически запрещен. В случае невыполнения указанных требований, теплоснабжающая организация не несет ответственность за ущерб, причиненный в результате затопления квартир и имущества граждан.

В случае обнаружения течей в системе теплоснабжения незамедлительно сообщать по телефонам диспетчерских служб (круглосуточно):

г. Тирасполь 0 (533) 6-09-10 или 6-09-99

г. Слободзея 0 (557) 2-46-51

г. Григориополь 0 (210) 3-32-94

г. Днестровск 0 (219) 3-48-30

г. Рыбница 0 (555) 3-34-34

г. Дубоссары 0 ((215) 3-59-76

г. Каменка 0 (216) 2-07-23

МГУП «Тирастеплоэнерго» прекращает принимать заявки на слив химочищенной воды с систем отопления жилых домов с 15.08.2024г.
  • Сегодня, 12:12
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