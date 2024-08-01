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Питье из пластиковых бутылок повышает кровяное давление. Исследование. Давление поднимается из-за частиц микропластика в напитке

Питье из пластиковых бутылок повышает кровяное давление. Исследование. Давление поднимается из-за частиц микропластика в напитке
Иллюстративный снимок. Фото с сайта pixabay.com

Питье из пластиковых бутылок может повышать кровяное давление, выяснили ученые медицинского факультета Дунайского частного университета (Австрия). Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Microplastics, пишет .

Специалисты выяснили, что микропластик, попадающий в кровоток через жидкости из пластиковых бутылок, может оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. По словам ученых, частицы микропластика были обнаружены не только в напитках, упакованных в пластиковые бутылки, но и в жидкостях, которые хранятся в стеклянных бутылках.

В новом исследовании участвовали восемь мужчин и женщин, которых попросили в течение эксперимента пить исключительно водопроводную воду, избегая употребления напитков из пластиковых и стеклянных бутылок. По завершении эксперимента участникам измерили артериальное давление. Оказалось, что оно заметно понизилось уже через две недели.

Микропластик — это микроскопические фрагменты, образующиеся в результате разложения пластика под воздействием ультрафиолетового излучения или механического воздействия, например ударов бутылки. Частицы микропластика ученые обнаруживают в биологических тканях человека, включая сердце, печень, почки и даже плаценту.

Помимо этого, микропластик находили в моллюсках, овощах, фруктах, соли. А в 2018 году исследователи выяснили, что мельчайшие частицы присутствуют в организме всех наблюдаемых черепах. Больше всего пластика нашли у животных, обитающих в Средиземном море.

В одноразовых бутылках микропластика особенно много — в среднем в два раза больше, чем в воде из-под крана. Ученые провели эксперимент: они открывали и закрывали бутылку пластиковой крышкой, а затем выяснили, что при таком механическом воздействии концентрация микропластика в воде увеличивалась.

Ранее стало известно, что около 80% обнаруженных в донных отложениях и водах Северной Двины, Белого и Баренцева морей частиц — это полиэтиленовые гранулы, преимущественно размером 200–300 микрометров. Главными источниками этого загрязнения служат городская пыль, синтетическая одежда, автомобильные шины и рыболовецкие сети.
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