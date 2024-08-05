Компания потратила миллиарды, чтобы стать поисковой системой по умолчанию на смартфонах и в браузерах. Федеральный суд США постановил, что Google нарушила закон, монополизировав поиск в Интернете и связанную с ним рекламу. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает korrespondent.net ссылаясь на американская газета The Washington Post.
В частности, суд признал, что Google незаконно злоупотреблял своими властями на рынке, чтобы подавить конкуренцию в интернет-поиске.
"Google является монополистом, и он действует как монополист, чтобы сохранить свою монополию. Да, Google нарушила антимонопольное законодательство, заключив ограничительные контракты с Apple и другими производителями телефонов, требовавших от них установки Google как поисковой системы по умолчанию на смартфонах", - говорится в приговоре.
Генеральный прокурор Мэррик Гарланд заявил, что такое решение является исторической победой американцев.
"Ни одна компания - независимо от того, насколько она велика или влиятельна - не стоит над законом. Министерство юстиции будет продолжать энергично применять наши антимонопольные законы", - подчеркнул он.
Прокуроры утверждали, что Google заблокировал рыночную конкуренцию в поисковиках, требуя от производителей устройств, желающих использовать популярную операционную систему Google Android, установить поиск Google по умолчанию. Google также платит Apple примерно 19 миллиардов долларов в год за поддержку поиска Google в качестве поисковой системы по умолчанию на iPhone и других устройствах Apple.
В свою очередь, компания утверждала в суде, что ее доминирование на поисковом рынке было доказательством преимущества поисковой системы над такими конкурентами, как Bing от Microsoft, а не результатом ее деловых сделок.
Это первая победа для антимонопольных органов США, которые подали несколько исков по поводу доминирования компании на рынке интернет-поиска и рекламы онлайн.
Пока неизвестно, как именно власти США намерены наказать Google за создание монополии.
Суд принял рассмотрение иска, обязывающего компанию Google возместить 13,6 млрд фунтов стерлингов (16,9 миллиарда долларов) за то, что она имеет слишком большую власть на рынке онлайн-рекламы.