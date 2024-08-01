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По данным УГАИ

По данным УГАИ
Фото: novostipmr.com

В период с 26 июля по 1 августа сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья привлекли к админответственности 25 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения, передает пресс-центир МВД ПМР.

В Тирасполе было выявлено семь нарушителей, в Рыбнице - шесть, в Бендерах и Слободзее – по четыре, в Каменке - два, в Григориополе и Дубоссарах – по одному.

К админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 19 водителей. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.

Три автолюбителя сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток.

Три автомобилиста отказались проходить медосвидетельствование, за это были привлечены к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. санкция статьи предусматривает штраф до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.

ГАИ продолжает фиксировать нарушения ПДД с помощью дронов


По всей республике с 29 июля по 4 августа сотрудники ГАИ использовали беспилотники. С помощью техники зафиксировали 35 нарушений правил дорожного движения.

За выезд на встречную полосу привлечены к ответственности 14 водителей. В соответствии с п. 5 ст. 12.16 КоАП ПМР им грозит штраф в размере 552 рублей ПМР или лишение водительских прав на срок до трёх месяцев.

За несоблюдение дорожной разметки на 13 водителей наложен штраф 92 рубля ПМР, согласно п. 1 ст. 12.17 КоАП ПМР.

Ещё два водителя привлечены к ответственности по ст. 12.19 КоАП ПМР за то, что не уступили пешеходам или другим участникам движения. Каждый нарушитель заплатит штраф в размере 184 рублей ПМР.

Трёх водителей привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством при наличии неисправностей, двух – за нарушение правил перевозки пассажиров, одного – за непристёгнутый ремень безопасности.

Подобные рейды проводятся регулярно.

  • Сегодня, 12:24
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