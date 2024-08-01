Гражданам Молдовы, живущим за границей, у которых есть и молдавские водительские права, и права страны, где они живут, грозит штраф до 47 тыс. леев или до года тюрьмы. Как сообщило Агентство публичных услуг (ASP), сейчас расследуют 55 случаев нарушения директивы ЕС, согласно которой разрешено владеть лишь одним водительским удостоверением, пишет newsmaker.md.
Как рассказали в ASP, граждане Молдовы могут обменять молдавские водительские права в странах, где они сейчас живут. В некоторых странах обмен происходит на основе экзаменов, а в странах, с которыми Молдова заключила двусторонние соглашения о признании и обмене водительских удостоверений, новые водительские права обменивают без экзамена.
«В соответствии с Директивой Европейского парламента и Совета о водительских удостоверениях, запрещено иметь более одного водительского удостоверения одновременно. (…) После обмена молдавские водительские удостоверения изымают и направляют в орган, выдавший их (Агентство публичных услуг) для снятия с учета. Однако есть граждане, которые после обмена водительских прав в другой стране сообщают в Молдове, что они потеряли молдавские права и просят восстановить их. Тем самым они нарушают положения Уголовного кодекса Молдовы — статью „ложное заявление“», — рассказали в ASP.
В агентстве отметили, что сейчас расследуют 55 подобных нарушений. Нарушителям грозит штраф до 47500 леев или до года тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Агентство подчеркнуло, что регулярно обменивается информацией с органами, выдающими водительские удостоверения в других странах, чтобы обеспечить более эффективное управление и контроль за водителями.
Напомним, что правительство Молдовы в 2022 году частично переложило на национальное законодательство Директиву 2006/126/ЕС Европейского парламента и Совета от 20 декабря 2006 года о водительских удостоверениях.