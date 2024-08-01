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В Бендерах мужчину лишили родительских прав и возбудили уголовное дело за неуплату алиментов

В Бендерах мужчину лишили родительских прав и возбудили уголовное дело за неуплату алиментов
Фото: Прокуратура ПМР

Бендерским городским судом с участием прокурора рассмотрено гражданское дело по иску матери 14-летнего ребенка о лишении родительских прав. В своем заявлении женщина просила суд лишить родительских прав отца, который на протяжении долгого времени не исполняет свои родительские обязанности.

Как сообщается на сайте Прокуратуры ПМР, в ходе судебного разбирательства факты уклонения ответчика без уважительных причин от выполнения своих родительских обязанностей нашли свое подтверждение. Установлено, что более десяти лет мужчина никакого участия в жизни сына не принимал, развитием, здоровьем, благополучием не интересовался, обязанности по его содержанию не выполнял. Кроме того, выяснилось, что ответчик накопил внушительную задолженность по алиментам в размере более 400 тысяч рублей.

Давая свое заключение по делу, прокурор пришел к выводу о необходимости удовлетворения заявленных истцом требований.

В результате рассмотрения гражданского дела судом было вынесено решение о лишении мужчины родительских прав. Принимая во внимание установленные в суде обстоятельства наличия задолженности по уплате алиментов, прокурором города Бендеры также было инициировано проведение в отношении указанного гражданина проверки на предмет наличия в его действиях признаков преступления, предусмотренного статьей 153 УК ПМР (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей). По результатам указанной проверки органом дознания принято решение о возбуждении уголовного дела, по которому ведется расследование.

Органы прокуратуры напоминают родителям, что они несут равные права и обязанности в отношении детей, в том числе обязанность по их воспитанию и содержанию. Одновременно с этим важно знать, что родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, в том числе право на получение от него содержания, а также право на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. При этом лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности дальнейшего содержания своего ребенка.
  • Сегодня, 09:50
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