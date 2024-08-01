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Молдаванин переплыл Днестр, поспорив: что из этого вышло

Молдаванин переплыл Днестр, поспорив: что из этого вышло
Фото: Госпогранслужба Украины

Плавника в порядке реадмиссии вернули в Молдову с запретом в течение следующих 5 лет посещать Украину.

Молдаванин, поспорив, переплыл Днестр, но выигрыш его оказался сомнительным, потому что после этого ему запретили въезд в Украину. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины, пишет korrespondent.net.

"Весело проведя время с друзьями, мужчина поспорил, что переплывет реку. Так он и сделал. Проблемой стало только то, что именно по реке пролегала граница между Молдовой и Украиной. О том, что гражданин пересек ее незаконным способом, ему сообщили украинские пограничники, когда тот добрался до противоположного берега. Пловца в порядке реадмиссии вернули в Молдову с запретом в течение следующих 5 лет посещать Украину", - говорится в сообщении.

  • Сегодня, 09:54
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