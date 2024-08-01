Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения ПМР
В Бендерской городской больнице для специалистов операционного блока впервые был проведен мастер-класс по лапароскопической хирургии. Организаторами обучающего семинара выступили российский хирург из Калуги Андрей Казакевич и главный врач больницы – Александр Кузнецов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения ПМР.
Цель такого мастер-класса - обучение специалистов больницы и внедрение в повседневную практику новых, современных лапароскопических операций. Участниками стали хирурги и медсестры операционного блока стационара.
За три дня прооперировано 7 пациентов с диагнозами: желчнокаменная болезнь и грыжи передней брюшной стенки различной локализации.
Во время оперативного вмешательства российский специалист отвечал на интересующие вопросы и объяснял ключевые моменты операции.
Послеоперационный период у пациентов прошел без осложнений, все выписаны на 4-е сутки.
Оперативное вмешательство было выполнено при помощи немецкого оборудования, полученного учреждением по программе обновления материально-технической базы.