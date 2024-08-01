Dnestr.TV

 
0

Для специалистов Бендерской горбольницы проведен мастер-класс по лапароскопической хирургии

Для специалистов Бендерской горбольницы проведен мастер-класс по лапароскопической хирургии
Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения ПМР

В Бендерской городской больнице для специалистов операционного блока впервые был проведен мастер-класс по лапароскопической хирургии. Организаторами обучающего семинара выступили российский хирург из Калуги Андрей Казакевич и главный врач больницы – Александр Кузнецов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения ПМР.

Цель такого мастер-класса - обучение специалистов больницы и внедрение в повседневную практику новых, современных лапароскопических операций. Участниками стали хирурги и медсестры операционного блока стационара.

За три дня прооперировано 7 пациентов с диагнозами: желчнокаменная болезнь и грыжи передней брюшной стенки различной локализации.

Во время оперативного вмешательства российский специалист отвечал на интересующие вопросы и объяснял ключевые моменты операции.

Послеоперационный период у пациентов прошел без осложнений, все выписаны на 4-е сутки.

Оперативное вмешательство было выполнено при помощи немецкого оборудования, полученного учреждением по программе обновления материально-технической базы.
  • Сегодня, 09:58
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. "Рок опера"
  • Заседание Правительства: представлены корректировки бюд ...
  • Температура на планете бьёт рекорды 13 месяцев подряд
  • Гривна упала ниже психологической отметки
  • Анатолий Носатый: Молдова готовится получить систему пр ...
  • В Приднестровье временно запрещен ввоз продукции свинов ...
  • ЦИК Молдовы : «Демократия стоит денег»
  • В Венгрии изменили правила предоставления жилья украинс ...
  • Отражение идентичности и борьба с стереотипами в медиа
  • Украинское зерно временно осовободили от сантитарного к ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. "Рок опера"
  • Заседание Правительства: представлены корректировки бюд ...
  • Температура на планете бьёт рекорды 13 месяцев подряд
  • Гривна упала ниже психологической отметки
  • Анатолий Носатый: Молдова готовится получить систему пр ...
  • В Приднестровье временно запрещен ввоз продукции свинов ...
  • ЦИК Молдовы : «Демократия стоит денег»
  • В Венгрии изменили правила предоставления жилья украинс ...
  • Отражение идентичности и борьба с стереотипами в медиа
  • Украинское зерно временно осовободили от сантитарного к ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна