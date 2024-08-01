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Снова телефонные мошенники. Курьеров задержала милиция

Снова телефонные мошенники. Курьеров задержала милиция
Изображение: открытые источники

Столичные оперативники задержали женщину-курьера мошенников, когда та считала чужие деньги. Тираспольчанка (ей 30) цинично расположилась у подъезда дома обманутого пенсионера. К полудню 1 августа она уже успела побывать на двух «заказах», сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Сначала забрала 9660 долларов, 1000 евро и 3000 молдавских леев у 75-летнего мужчины, который проживает в Кировском микрорайоне столицы. Оттуда отправилась в Октябрьский район, где 84-летний пенсионер передал ей ещё 4000 долларов.

Аферисты действовали по старой схеме: ДТП, родственник виноват, спасти могут только деньги.

Когда женщину задержали с поличным, она рассказала: работу нашла через приложение Телеграм.

Ещё одного курьера сотрудники милиции задержали в Бендерах. Он несовершеннолетний, ему – 17 лет, житель Рыбницы.

В половине третьего ночи он назначил встречу пожилой женщине у Центрального рынка Бендер.

Когда передача денег (1990 долларов и 1605 евро) состоялась, курьер уехал в Рыбницу, бабушка пошла спать.

На утро женщина стала звонить родне, чтобы узнать об аварии. Тут и выяснилась правда.

Сейчас оба курьера находятся под стражей. Выясняются все обстоятельства и устанавливается круг потерпевших.
  • Сегодня, 10:08
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