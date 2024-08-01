Государственный таможенный комитет Приднестровья разъяснил о порядке таможенного оформления товаров и транспортных средств физическими лицами при переселении на постоянное место жительства.
Довольно часто граждане обращаются в ГТК ПМР с вопросом о порядке таможенного оформления товаров и транспортных средств физическими лицами при переселении на постоянное место жительства.
Как сообщается на сайте ГТК ПМР, переселяетесь ли вы в Приднестровье или выезжаете в иную страну, но главное правило остается незыблемым: все товары, перемещаемые через таможенную границу, подлежат таможенному декларированию и таможенному контролю.
Законодательством Приднестровья для таких случаев предусмотрен механизм беспошлинного перемещения грузов. Домашнее имущество, ввозимое на таможенную территорию Приднестровской Молдавской Республики при перемене места жительства, входит в «Перечень и нормы ввозимых физическим лицом товаров для личного пользования, не облагаемых таможенными пошлинами и налогами» (Постановление Правительства ПМР от 29 декабря 2018 года № 486). Данная категория товаров декларируется в устной форме.
Однако для осуществления таможенных формальностей потребуется предоставление документов, подтверждающих смену постоянного места жительства (выбытие или выписку с места постоянного жительства в государстве, из которого лицо выезжает), а также перечень личного имущества, составленный в произвольной форме. Это требование является обязательным и при выезде из страны, и при ввозе имущества в ПМР.
По желанию лица в отношении личного имущества, перемещаемого при ПМЖ, может быть произведено письменное таможенное декларирование. При заполнении таможенной декларации на беспошлинные товары, перемещаемые для личного пользования, используется код 9905 00, который обозначает личное имущество, перемещаемое при ПМЖ. Подать декларацию можно как на бумажном носителе, так и в электронном виде, или воспользоваться услугами ГУП «Таможенный брокер».
Если в имуществе, вывозимом из ПМР при перемене места жительства, имеются культурные, исторические и художественные ценности, предметы религиозного или светского характера (иконы, старинные книги, монеты, награды и т.д.), их владельцу дополнительно необходимо будет предоставить разрешение на вывоз данных ценностей от Госслужбы по культуре и историческому наследию ПМР.
Владельцам огнестрельного и холодного оружия, отбывающим или прибывающим на ПМЖ, необходимо заблаговременно обратиться в Министерство внутренних дел ПМР для получения разрешения на его перемещение через таможенную границу Приднестровья.
Много вопросов возникает у граждан, въезжающих на ПМЖ в Приднестровье, при перемещении ими транспортных средств. В соответствии с Законом ПМР «Об акцизах» такие авто не облагаются налогами и сборами. При этом физическим лицам разрешается ввозить без уплаты акциза не более трех единиц транспортных средств следующих категорий: автобус, легковой автомобиль и грузовой автомобиль.
В случае ввоза более трех единиц транспортных средств (сверх предусмотренного предела) физическое лицо самостоятельно заявляет, в отношении каких транспортных средств не уплачивать акцизный сбор.