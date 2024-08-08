Эстония с четверга вводит полный таможенный контроль на границе с Россией, теперь под тщательный досмотр подпадают грузы и люди, следующие в Россию, а время на пересечение границы значительно увеличится. Делается это, по заверению эстонских властей, для того, чтобы пресечь несоблюдение западных санкций в отношении российской стороны, пишет ria.ru.
В разработанном минфином и МВД прибалтийской республики плане предусматривается постепенный переход к полному таможенному контролю всех людей и грузов, пересекающих границу в сторону России. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил ранее, что решение связано с "попытками несоблюдения санкций" и "перевозки запрещенных товаров".
В эстонском правительстве заявили, что мера увеличит время пересечения границы, а число людей, пересекающих границу, вероятно, сократится.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.