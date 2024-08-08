Dnestr.TV

 
0

На границе Эстонии с РФ начал действовать полный таможенный контроль

На границе Эстонии с РФ начал действовать полный таможенный контроль
Фото: CC BY-SA 2.0 / William John Gauthier /

Эстония с четверга вводит полный таможенный контроль на границе с Россией, теперь под тщательный досмотр подпадают грузы и люди, следующие в Россию, а время на пересечение границы значительно увеличится. Делается это, по заверению эстонских властей, для того, чтобы пресечь несоблюдение западных санкций в отношении российской стороны, пишет ria.ru.

В разработанном минфином и МВД прибалтийской республики плане предусматривается постепенный переход к полному таможенному контролю всех людей и грузов, пересекающих границу в сторону России. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил ранее, что решение связано с "попытками несоблюдения санкций" и "перевозки запрещенных товаров".

В эстонском правительстве заявили, что мера увеличит время пересечения границы, а число людей, пересекающих границу, вероятно, сократится.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
  • Сегодня, 09:46
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. "Рок опера"
  • Заседание Правительства: представлены корректировки бюд ...
  • Температура на планете бьёт рекорды 13 месяцев подряд
  • Гривна упала ниже психологической отметки
  • Анатолий Носатый: Молдова готовится получить систему пр ...
  • В Приднестровье временно запрещен ввоз продукции свинов ...
  • ЦИК Молдовы : «Демократия стоит денег»
  • В Венгрии изменили правила предоставления жилья украинс ...
  • Отражение идентичности и борьба с стереотипами в медиа
  • Украинское зерно временно осовободили от сантитарного к ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. "Рок опера"
  • Заседание Правительства: представлены корректировки бюд ...
  • Температура на планете бьёт рекорды 13 месяцев подряд
  • Гривна упала ниже психологической отметки
  • Анатолий Носатый: Молдова готовится получить систему пр ...
  • В Приднестровье временно запрещен ввоз продукции свинов ...
  • ЦИК Молдовы : «Демократия стоит денег»
  • В Венгрии изменили правила предоставления жилья украинс ...
  • Отражение идентичности и борьба с стереотипами в медиа
  • Украинское зерно временно осовободили от сантитарного к ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна