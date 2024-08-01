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Молдова и Украина подпишут соглашение о реализации Конвенции Эспо

Молдова и Украина подпишут соглашение о реализации Конвенции Эспо
Источник фото: grt.md

Цель конвенции — оценка воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Законопроект на эту тему был принят на заседании правительства 7 августа.

Конвенция Эспоо, к которой Республика Молдова присоединилась в 1993 году, предусматривает предварительную оценку воздействия запланированных мероприятий на окружающую среду с целью предотвращения и снижения негативных последствий. Об этом сообщает point.md ссылаясь на radiomoldova.md

С помощью этого соглашения две страны будут более эффективно сотрудничать, уведомляя друг друга о мероприятиях, которые могут повлиять на окружающую среду в другой стране, и участвуя в совместных процедурах экологической оценки.

Министр окружающей среды РМ подчеркнул, что это соглашение укрепит добрососедские отношения и будет способствовать защите окружающей среды в обеих странах.

После подписания соглашения в Киеве будет создана совместная комиссия по оценке воздействия на окружающую среду, которая будет способствовать проведению оценки, расширит доступ общественности к информации и поможет найти решения для уменьшения экологического воздействия.
  • Сегодня, 09:53
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