Цель конвенции — оценка воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Законопроект на эту тему был принят на заседании правительства 7 августа.
Конвенция Эспоо, к которой Республика Молдова присоединилась в 1993 году, предусматривает предварительную оценку воздействия запланированных мероприятий на окружающую среду с целью предотвращения и снижения негативных последствий. Об этом сообщает point.md ссылаясь на radiomoldova.md
С помощью этого соглашения две страны будут более эффективно сотрудничать, уведомляя друг друга о мероприятиях, которые могут повлиять на окружающую среду в другой стране, и участвуя в совместных процедурах экологической оценки.
Министр окружающей среды РМ подчеркнул, что это соглашение укрепит добрососедские отношения и будет способствовать защите окружающей среды в обеих странах.
После подписания соглашения в Киеве будет создана совместная комиссия по оценке воздействия на окружающую среду, которая будет способствовать проведению оценки, расширит доступ общественности к информации и поможет найти решения для уменьшения экологического воздействия.