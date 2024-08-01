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Правительство Молдовы вводит четкие правила воздействия электромагнитных полей на население

Правительство Молдовы вводит четкие правила воздействия электромагнитных полей на население
Источник изображения: noi.md

В Молдове воздействие на население электромагнитных полей (ЭМП) с частотой от 0 Гц до 300 ГГц будет ограничено Положением о здравоохранении, утвержденным исполнительной властью.

Это первый документ, призванный регулировать данное поле с целью минимизации связанных с ним рисков и защиты уязвимых групп населения, таких как дети и люди с заболеваниями, сообщает Noi.md.

Документ содержит рекомендации по проектированию домов и рабочих мест, чтобы минимизировать воздействие ЭМП и защитить здоровье населения. В нем также перечислены методы, такие как умеренное использование мобильных устройств, для минимизации личного воздействия.

Положения регламента являются обязательными при проектировании, строительстве, установке радиостанций, а также при их реконструкции, переустановке и модернизации. В то же время документ не будет распространяться на электромагнитные поля, излучаемые диагностическим и лечебным оборудованием.

Ответственность за реализацию новых положений будет возложена на Национальное агентство общественного здоровья и Национальное агентство по регулированию электронных коммуникаций и информационных технологий РМ, что будет способствовать созданию более безопасных и энергоэффективных устройств и развитию исследований в области технологий по снижению излучения ЭМП.
  • Сегодня, 09:57
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