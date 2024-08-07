Внедрение АСОП для республики – актуальная мера, которая позволит оптимизировать и автоматизировать систему пассажирских перевозок. Нововведение позволит повысить финансовую прозрачность, в целом улучшить управление транспортными ресурсами и обеспечить высокое качество обслуживания пассажиров. Согласно графику внедрения, современный инструмент оплаты проезда начнет свою работу уже этой осенью. Пилотный проект стартует в Бендерах и Тирасполе. О том, как ведется работа по интеграции автоматической системы оплаты проезда сегодня рассказали Премьеру Александру Розенбергу, передает пресс-служба Правительства.
Внедрение АСОП позволит создать единое информационное пространство, которое повысит привлекательность общественного транспорта для населения и обеспечит более эффективное управление пассажирскими перевозками. Для это важно учитывать каждый нюанс, подчеркнул Александр Розенберг, обращаясь к авторам проекта. Разработчиками выступили Министерство экономического развития и ЗАО «Агропромбанк».
Начальник Государственной службы транспорта и надзора за транспортной деятельностью МЭР ПМР Артем Федоренко отметил, в рамках мероприятий по внедрению АСОП уже приобретено необходимое оборудование. Его передали троллейбусным управлениям. Более того, в Бендерах на одном из троллейбусов уже установили валидатор и иное оборудование. Бендерские транспортники вместе со столичными коллегами проверили его работу, чтобы на практике учесть технические особенности приднестровских троллейбусов, оценить эффективность и преимущества системы.
В настоящий момент специалисты сконцентрировали внимание на двух ключевых аспектах: разработке программного обеспечения и систематизации данных о льготных категориях граждан.
Если пассажир относится к льготной категории, то деньги с карты не будут списываться, а поездка просто будет засчитываться. Для всех остальных стоимость проезда будет списываться по установленному тарифу, сообщил начальник транспортной службы.
Систему будут внедрять поэтапно. Определён адаптивный период в течение трех месяцев, который предполагает сохранение оплаты проезда наличными. Однако после его завершения наличная оплата будет отменена, так как её сохранение, даже частичное, способствует снижению прозрачности финансовых потоков.
Собравшиеся также отмечали, внедрение АСОП позволит эффективно бороться с безбилетниками, обеспечивая контроль за оплатой проезда. К реализации этой задачи будут подключены кондукторы, которые после внедрения системы будут переведены в контролеры.
Александр Розенберг нацелил на обеспечение прозрачности и точности в системе пассажирских перевозок, поскольку это гарантия поступления в казну справедливых налоговых отчислений.
Напомним, первый этап внедрения АСОП будет реализован не позднее 30 сентября, он будет распространяться на электротранспорт Тирасполя и Бендер. Второй начнется 1 января 2025 года и охватит общественный транспорт всей республики.