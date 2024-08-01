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В Молдове с сентября ужесточат наказание за вождение в нетрезвом состоянии

В Молдове с сентября ужесточат наказание за вождение в нетрезвом состоянии
Источник фото: actualitati.md

В Молдове с 7 сентября увеличатся концентрации алкоголя для определения состояния алкогольного опьянения водителей, а также ужесточится наказание за это. Однако максимально допустимая концентрация алкоголя водителей останется прежней. Генинспекторат полиции напомнил о вступлении в силу с 7 сентября поправок в законодательство о порядке проведения тестирования на алкоголь и медицинского освидетельствования, а также изменений в Уголовный кодекс и кодекс о правонарушениях РМ, передает newsmaker.md.

В частности, состоянием алкогольного опьянения признается содержание в крови 0,30 г/л алкоголя, или 0,15 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Состоянием небольшого алкогольного опьянения будут считать наличие алкоголя в крови от 0,3 до 0,7 г/л в крови или от 0,15 до 0,35 мг/л в выдыхаемом воздухе. Тяжелой степенью опьянения будут считать повышение концентрации алкоголя в крови свыше 0,7 г/л или более 0,35 мг/л в выдыхаемом воздухе.

В Молдове с сентября ужесточат наказание за вождение в нетрезвом состоянии
politia.md

Одновременно ужесточат ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В частности, если сейчас в Уголовном кодексе РМ за вождение в состоянии тяжелой степени опьянения предусмотрено наказание в виде общественных работ и лишения водительских прав, то с 7 сентября наказание изменится на штраф до 125 тыс. леев, или от 1 до 3 лет тюрьмы. При этом в обоих случаях нарушителей будут лишать водительских прав.

За отказ проходить тестирование или медосвидетельствование водителям будет грозить штраф до 150 тыс. леев, или до 4 лет тюрьмы, в обоих случаях с лишением водительских прав.

В Молдове с сентября ужесточат наказание за вождение в нетрезвом состоянии
politia.md

Если нарушение подпадает под Кодекс о правонарушениях РМ, то за вождение в состоянии алкогольного опьянения грозит штраф до 50 тыс. леев, или арест на 10-15 суток, в обоих случаях с лишением водительских прав на срок до 3 лет.

В Молдове с сентября ужесточат наказание за вождение в нетрезвом состоянии
politia.md
  • Вчера, 13:58
  • DTV
  • Просмотров: 102
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