Изменение климата создаёт условия для появления и распространения инвазивных видов комаров, которые до сих пор не регистрировались в Европейском регионе. Помимо дискомфорта, вызываемого укусом, который может вызывать от легкого раздражения до сильного воспаления, комары могут передавать человеку особо серьезные заболевания, одним из которых является лихорадка, вызываемая вирусом Западного Нила.
Инфекция вируса Западного Нила передается через укусы комаров. Традиционно этот вирус циркулирует у различных видов диких птиц/животных.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с начала 2024 года по 31 июля 2024 года восемь стран Европы сообщили о случаях заражения людей вирусом Западного Нила.
В Республике Молдова случай заражения вирусом Западного Нила был подтвержден в 2019 году. В последующие годы, включая текущий, случаев не зарегистрировано, пишет noi.md.
Большинство (80%) случаев заболевания у людей протекают бессимптомно или в легкой форме и проходят самостоятельно.
Национальное агентство общественного здравоохранения РМ дает следующие рекомендации по защите от заражения вирусом Западного Нила:
-Избегайте воздействия комаров, носите светлую одежду с длинными рукавами, длинные брюки и высокие носки, особенно после наступления темноты; -Используйте репелленты против комаров; -Используйте инсектициды внутри/около дома; -Установите противомоскитные сетки на окна/двери; -Сливайте лужи воды вокруг дома; -Устраните условия для развития комаров (регулярная смена воды, используемой для поения птиц, удаление временных скоплений воды, бытового мусора и т. д.).
Особенно важно соблюдать правила защиты от укусов комаров людьми, выезжающими в эндемичные зоны с высоким риском заражения.
При появлении специфических признаков этой инфекции настоятельно рекомендуем срочно обратиться за консультацией к врачу.