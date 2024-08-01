Во исполнение норм Закона Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2024 года № 142-ЗИД-VII «О внесении изменения и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья» Правительством Приднестровской Молдавской Республики принято Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 5 августа 2024 года № 360 «О внесении изменения и дополнений в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 марта 2020 года № 61 «Об утверждении Положения о порядке оказания государственной поддержки молодым семьям в приобретении жилья», в соответствии с которым категории получателей государственной субсидии на приобретение жилья дополнены новыми лицами:
- аттестованными сотрудниками Следственного комитета Приднестровской Молдавской Республики. Такое право у них возникло с 1 июля 2024 года
- работниками органов прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики, имеющими классные чины (воинские звания), право на государственную субсидию у которых возникнет с 1 января 2025 года.
Вышеназванное Постановление опубликовано на официальном сайте Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики, номер опубликования: 2024001611, дата опубликования: 6 августа 2024 года и передано для опубликования в САЗ № 33.
Ознакомиться с текущей редакцией Постановления Правительства Приднестровья от 12 марта 2020 года № 61 «Об утверждении Положения о порядке оказания государственной поддержки молодым семьям в приобретении жилья» (САЗ 20-12) можно на сайте Минсоцзащиты ПМР