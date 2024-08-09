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Участников ОСТК поздравили с наступающим 35-летием

Участников ОСТК поздравили с наступающим 35-летием
Фото: novostipmr.com

Сегодня в Городском дворце культуры Тирасполя состоялось торжественное собрание по случаю 35-летия создания общественной организации Объединенного совета трудовых коллективов.

В нем приняли участие председатель Правительства Александр Розенберг, первый Президент ПМР Игорь Смирнов, представители местных органов власти со всей республики, сообщает novostipmr.com.

Александр Розенберг прочел приветственный адрес Президента Вадима Красносельского. В нем подчеркивается, что события конца 80-х годов и рост национализма повлекли за собой протесты людей труда. Именно в этот период приднестровцы консолидировались и в едином порыве встали на защиту прав своих граждан. Они выступили против навязываемой Кишиневом политики румынизации.

«Мы никогда не забудем всех тех, кто был в числе первых организаторов забастовочного движения, твердо отстаивал права приднестровцев и тех, кто объединил их в борьбе за будущее детей и внуков. В ходе дальнейших событий на основе решений местных референдумов была провозглашена приднестровская государственность, и история подтвердила правильность сделанного выбора», - говорится в поздравлении Президента ПМР.

Александр Розенберг вручил членам ОСТК ордена и медали. В частности, председатель ОСТК Владимир Емельянов удостоен ордена Дружбы. В свою очередь, Александр Розенберг удостоен медали «35 лет ОСТК». Награду ему вручил Владимир Емельянов.

Владимир Иванович отметил, что несмотря на внешнеполитические, экономические и социальные трудности, ОСТК продолжает нести миссию по защите прав работающих граждан. Он выразил уверенность, что с поддержкой трудовых коллективов и народа Приднестровья будущее республики будет успешным.

Первый Президент ПМР Игорь Смирнов напомнил, что молодому поколению важно сохранять и беречь свою культуру, родной язык и уважение к людям вне зависимости от их национальности. Делать это так, как в своё время делали члены ОСТК. Он подарил Владимиру Емельянову коллаж с архивными фотографиями. Они будут напоминать о людях, без которых сложно было бы представить работу забастовочного движения.

По случаю юбилея в зале Городского дворца культуры собралось около 200 человек из 23 общественных организаций. Подавляющее большинство присутствующий являются членами ОСТК с первых дней создания.

Наталья Воробьева вступила в объединенный совет в период забастовок 1989 года. Тогда журналистка занималась выпуском газеты «Известия рабочего комитета». Благодаря этому изданию читатели оперативно узнавали о количестве бастующих, поддержке закрытых предприятий и материальной помощи. За каждым выпуском у рабочего комитета выстраивались очереди. На торжественном собрании Наталью Владимировну отметили заслуженной наградой.

«Сегодня, когда снова закрываются предприятия, именно рабочий класс должен обращаться ко всему миру. Мы снова проводим митинги и надеемся, что нас услышат. Ведь говоря о единении, нужно говорить и о соблюдении прав человека. За время существования ОСТК у нас выросло целое поколение приднестровцев. Я этим горжусь и знаю, что все наши действия в 1989 и последующих годах были не зря», - рассказала редактор газеты «Трудовой Тирасполь» Наталья Воробьёва.

Завершилось торжественное собрание праздничным концертом.
  • Вчера, 14:30
  • DTV
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