По данным Национального агентства общественного здоровья РМ, в Молдове с начала года было зарегистрировано 149 случаев кори. Из них 12 случаев – завезенные из Румынии, Азербайджана, Великобритании, Германии и Российской Федерации, передает moldovalibera.md.
Более 90% случаев кори зарегистрированы у невакцинированных детей.
«Наибольшее количество случаев кори зафиксировано в муниципии Кишинёв (62 случая) и Сынжерейском районе (55 случаев). Другие затронутые территории включают Страшенский (7 случаев), Бэльцкий (6 случаев), Дондюшанский (4 случая) и Яловенский районы (3 случая). Также были зарегистрированы по два случая в Дрокии, Рышканах и Кэлараше, и по одному случаю в Фэлештах, Штефан Водах, Унгена, Оргееве, Чадыр-Лунге и Дубоссарах», – уточнили в ведомстве.
Врачи подчеркивают, что специфического лечения против кори не существует. Однако заболевание можно предотвратить с помощью вакцинации. В Молдове она проводится бесплатно, в три этапа – в возрасте 12 месяцев, 6-7 лет и 15-16 лет.