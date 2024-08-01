Европейская комиссия (ЕК) запрещает использование ароматизаторов дыма при приготовлении рыбных, мясных и сырных продуктов, соответствующее решение уже опубликовано в Официальном журнале ЕС.
"Продукты питания, содержащие первичные ароматизаторы дыма SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 или SF-009, которые соответствуют положениям, установленным для этих первичных ароматизаторов дыма в списке Союза до 21 августа 2024 года, могут продолжать размещаться на рынке и оставаться на рынке до даты минимальной долговечности или до даты минимальной долговечности или срока годности, если они размещены на рынке до следующих дат:
- 1 июля 2029 года для пищевых категорий 1.7 (Сыр и сырные продукты), 8 (Мясо), 9.2 (Обработанная рыба и рыбопродукты, включая ракообразных и моллюсков), 9.3 (YIC) и их соответствующих подкатегорий;
- 1 июля 2026 года для всех остальных категорий пищевых продуктов", - говорится в решении Европейской комиссии, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
Согласно ему, препараты, содержащие первичные ароматизаторы дыма SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 или SF-009 и не предназначенные для потребления в таком виде, могут быть размещены на рынке до 1 июля 2029 года для использования в таких категориях продуктов питания, как сыр, мясо и рыба, и до 1 июля 2026 года для всех остальных категорий продуктов питания, отмечает Noi.md со ссылкой на adevarul.ro.
ЕК разъясняет, что термин "препараты" означает смеси ароматизаторов дыма или смеси одного или нескольких ароматизаторов дыма с другими пищевыми ингредиентами, такими как ароматизаторы, пищевые добавки, ферменты или носители, облегчающие их хранение, маркетинг, стандартизацию, разбавление или растворение.
Исполнительный регламент Комиссии (ЕС) № 2024/2067 от 31 июля 2024 года, вносящий изменения в Исполнительный регламент (ЕС) № 1321/2013 в части исключения позиций SF-001-SF-010 из союзного списка разрешенных первичных ароматизаторов дыма, вступает в силу на 20-й день после его публикации в Официальном журнале Европейского союза и является обязательным в полном объеме и непосредственно применимым во всех государствах-членах.