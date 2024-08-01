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В РКБ поступило новый эндовидеохирургический комплекс с набором инструментов

В РКБ поступило новый эндовидеохирургический комплекс с набором инструментов
Фото: пресс-служба Минздрава ПМР

На днях хирургическое отделение РКБ пополнило новое дорогостоящее оборудование по программе обновления материально-технической базы медицинских учреждений. Это аппараты немецкой фирмы «Karl Storz», не имеющие аналогов в республике. Как рассказал пресс-службе Минздрава заместитель главного врача по хирургии учреждения Андрей Коцюруба, новый комплекс значительно расширяет возможности врачей при проведении оперативных вмешательств, сообщает пресс-служба Минздрава республики. Специалисты хирургического отделения осуществляли широкий спектр операций с помощью другого устройства, но новое оборудование превосходит его показатели. Приобретенный монитор, входящий в систему, обеспечивает отличную визуализацию и разрешение в качестве 4К. Комфортнее работать и благодаря улучшенной системе гемостаза (остановке кровотечения).

Стойка относится к последнему, новейшему поколению. Она имеет очень хороший осветитель, а также последнюю модель электрокоагулятора, видеокамеры и отсоса – всеми составляющими, необходимыми для высокоточного проведения операций малоинвазивным методом (без применения больших разрезов).

По словам Андрея Коцюрубы, эндовидеохирургический комплекс планируется использовать в плановых случаях. Речь идёт о резекции кишечника при онкологии, вмешательствах при различных грыжах, кистах печени, холецистите и других заболеваниях. Все операции выполняются в условиях Республиканской клинической больницы, без помощи зарубежных коллег.
  • Вчера, 12:53
  • DTV
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