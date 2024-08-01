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НБУ ввел в обращение новую 10-гривневую монету

НБУ ввел в обращение новую 10-гривневую монету
Источник фото: edinaya-odessa.org

В Украине в обращении появится монета, посвященная войскам связи и кибербезопасности ВСУ. Об этом сообщает edinaya-odessa.org ссылаясь на пресс-службу Национального банка Украины.

Ее презентация прошла 8 августа, в День войск связи.

Аверс монеты – идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, на нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

На реверсе монеты по кругу находятся надписи «Войска связи и кибербезопасности ВСУ» и лозунг ее военнослужащих: «Сильные Держать Связь!».
  • Вчера, 12:59
  • DTV
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