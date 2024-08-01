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Завершена уборка ранних зерновых и зернобобовых культур

Завершена уборка ранних зерновых и зернобобовых культур
Источник фото: ecology-pmr.org

Согласно оперативным данным, представленным территориальными управлениями Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья на 9 августа 2024 года, аграрии намолотили 360 тыс. тонн зерна. А именно: 303 тысячи тонн озимой пшеницы, 21 тысячу тонн озимого ячменя, 12 тысяч тонн ярового ячменя, 11 тысяч тонн зернового гороха и др., сообщает Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов.

Результаты уборки технических сельскохозяйственных культур. Собрано: 20 тысяч тонн рапса, 2 тысячи тонн льна, 3 тысячи тонн горчицы.

В овощеводческих хозяйствах продолжаются работы по уборке картофеля и овощей. Картофеля с полей собрано 412 тонн. Валовый сбор овощных культур составил 4,4 тысячи тонн, из которых: зеленого горошка –1,4 тысячи тонн, сахарной кукурузы – 1,5 тысячи тонн, лука – 580 тонн, кабачка – 163 тонны, капусты – 69 тонн, огурцов – 61 тонна, свеклы –114 тонн, моркови – 88 тонн, томатов –106 тонн. Бахчевых культур собрано 615 тонн. Выращенная продукция картофеля и овощебахчевых культур реализуется на внутреннем рынке республики.

В садоводческих хозяйствах ведется сбор плодово-ягодных культур. Собрано 1,9 тысяч тонн косточковых плодов, в том числе: черешни – 609 тонн, вишни – 659 тонн, абрикоса – 425 тонн, персика – 181 тонна, сливы –107 тонн.

Ягодных культур собрали 246 тонн.
  • Вчера, 13:11
  • DTV
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