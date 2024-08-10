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Бендерчанка завоевала олимпийскую бронзу

Бендерчанка завоевала олимпийскую бронзу

23-летняя бендерская спортсменка Даниела Могурян стала бронзовым призером Олимпиады в Париже.

Олимпийскую награду удалось завоевать в групповом многоборье по итогам двух упражнений: обруч (36.100 балла) + лента с мячом (32.000 балла). В сумме - 68.100 балла, пишет novostipmr.com.

Золото выиграли гимнастки из Китая (69.800 балла), а серебро - спортсменки из Израиля (68.850).

Ранее Даниела Могурян становилась бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио, а также серебряным призером чемпионата Европы.

Воспитанница бендерской СДЮШОР-1 с юношеских лет выступает за сборную Италии по художественной гимнастике.
  • Сегодня, 10:49
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