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Бендерчанка завоевала олимпийскую бронзу
23-летняя бендерская спортсменка Даниела Могурян стала бронзовым призером Олимпиады в Париже.
Олимпийскую награду удалось завоевать в групповом многоборье по итогам двух упражнений: обруч (36.100 балла) + лента с мячом (32.000 балла). В сумме - 68.100 балла, пишет novostipmr.com.
Золото выиграли гимнастки из Китая (69.800 балла), а серебро - спортсменки из Израиля (68.850).
Ранее Даниела Могурян становилась бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио, а также серебряным призером чемпионата Европы.
Воспитанница бендерской СДЮШОР-1 с юношеских лет выступает за сборную Италии по художественной гимнастике.
- Сегодня, 10:49
- DTV
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