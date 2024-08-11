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В Румынии произошло землетрясение

В Румынии произошло землетрясение
Изображение: открытые источники

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Румынии в ночь на воскресенье, согласно данным Национального института исследований развития физики Земли.

"Десятого августа 2024 года в 23:46:15 (совпадает с мск - ред.) в сейсмической зоне Банат уезда Арад на глубине пяти километров произошло умеренное землетрясение магнитудой 4,7", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института, пишет ria.ru.

По данным института, толчок был хорошо ощутим в радиусе около 100 километров от эпицентра.

Зона Банат расположена у Южнокарпатского хребта, землетрясения могут быть ощутимы в Венгрии и Сербии.
  • Сегодня, 10:53
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