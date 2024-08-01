11 августа исполняется 35 лет с момента создания Объединенного совета трудовых коллективов Приднестровья.
Август в 1989-м выдался очень напряженным. Национализм в Кишиневе не просто поднял голову – он уже стучался в коридоры власти. На рассмотрение Верховного Совета МССР были внесены дискриминационные проекты законов о языке и о переводе молдавского языка на латинскую графику, пишет novostipmr.com.
Официальные структуры Коммунистической партии Молдавии все сильнее и сильнее подпадали под влияние националистов, которые и не скрывали своих планов об отделении республики от СССР и присоединении к Румынии.
Для того чтобы противостоять натиску национализма, требовалась организация. И она появилась.
В конце восьмидесятых годов советским законодательством были предусмотрены советы трудовых коллективов на каждом предприятии. Существовали они и в Тирасполе. Следующим логичным шагом было создание такого совета уже на общегородском уровне. 11 августа 1989 года в Тирасполе прошла учредительная конференция, на которой был образован Объединенный совет трудовых коллективов города.
«Правда, тогда еще никто и не думал, что именно советам трудовых коллективов и ОСТК придется возглавить политическую борьбу, - вспоминал первый председатель ОСТК Борис Штефан. – Первоначально функции СТК задумывались как сугубо производственные. Объединенный совет был призван помогать отстающим предприятиям вплоть до строительства различных объектов соцкультбыта».
Однако обстановка была такова, что потребовала расширения этих функций. 16 августа в Тирасполе, Бендерах и Рыбнице проходит двухчасовая предупредительная забастовка. Кишиневские политики предпочли проигнорировать мнение ее участников. 20 августа принятые дискриминационные законы были опубликованы в печати.
Уже 21 августа приостановленная забастовка была продолжена. ОСТК был преобразован в забастовочный комитет Тирасполя.
«Опыта политической борьбы у нас еще не было, и первое время приходилось тяжело, - вспоминал Борис Штефан. – Но постепенно мы освоили это новое для нас дело».
Забастовочному комитету пришлось решать самые разные вопросы – от агитационной работы и издания собственной газеты до обеспечения забастовщиков продуктами питания и поддержания общественного порядка.
На 12 сентября в забастовке участвовали уже 211 предприятий как с левого, так и с правого берега.
В конце сентября ее пришлось прекратить, но своей цели она достигла. О Приднестровье и его требованиях узнал весь мир.
«В процессе забастовки рабочее движение окрепло организационно и идейно, что и стало впоследствии основой, на которой строилась наша республика», - отметил Борис Штефан.
Как подчеркивают историки, четкое политическое видение решения возникающих проблем, сформулированное лидерами и активистами ОСТК, позволило привлечь к процессам образования и развития ПМР широкие народные массы и обеспечить приднестровскому государству всенародную поддержку.
В мае 1991 года в истории организации был сделан следующий шаг: на учредительном съезде в Тирасполе был создан Объединенный совет трудовых коллективов Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики. Его председателем был избран Владимир Емельянов.
В истории организации были и защита Гагаузии от волонтеров Мирчи Друка, и активнейшее участие в отражении агрессии Республики Молдова весной и летом 1992 года. Члены ОСТК внесли огромный вклад в становление приднестровского государства. И сегодня организация по-прежнему активно реагирует на все вызовы, которые стоят перед Приднестровьем.
Объединенный совет трудовых коллективов удостоен высшей награды ПМР – Ордена Республики.