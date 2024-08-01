Абигаэль, Айли, Алейнанур, Аннелиза или Аддисон, Александр Альберт Габ, Алексис Профири, Азил - это лишь несколько имён, которые носит только один ребёнок в Республике Молдова. Агентство государственных услуг РМ отмечает, что культурное разнообразие в стране, а также исторические влияния привели к появлению широкого спектра как женских, так и мужских имён, некоторые из которых действительно необычны и уникальны, - передает IPN.
С начала года органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) зарегистрировали 11 536 новорожденных, 5 957 из которых - мальчики, остальные - девочки.
Среди девочек есть только по одному такому имени, например, Абигель, Айли, Алейнанур, Аннелиза, Анвар, Астрид, Аврелия, Бедия, Дебора, Эйлин и Эстер. Речь идет также об именах Эви, Гуля, Иса, Ильва-Астрид, Юнна, Джой, Кайя, Лия, Луна-София, Майде, МелисаИсил, Мика, Мираж, Ренесми, Садин, Сейя, Талия, Виктория Мелек, Ягмур Ирмак..
Только по одному мальчику зовут Эддисон, Александр Альберт Габ, Алексис Профири, Азиль, Асман, Айдан, Бруно, Крину, Дастан, Даниали, Диего, Эмиркан, Эрмининхельд, Гюрай Сарп, Гарри и Исай. Эксклюзивными именами являются и Джон Мортимер, Джонатан-Райан, Юсуф, Лео Хуан Ху, Лайам Куинн, Лохнейн, Марк-Антоний, Манвел, Максимус-Юрие, Мир, Михал, Нолан, Ноэ, Радзимеж, Самат, Тахир, Тибериус, Танкреди, Вил и Йонатан.
„Эти имена не только редки, но и несут в себе в большинстве случаев особую историю и глубокий смысл. При их выборе родитель хочет подарить своему ребенку уникальную и запоминающуюся индивидуальность, подчеркивая традиции, культуру и самобытность”, - отмечают также в Агентстве государственных услуг РМ.