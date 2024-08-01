Днестр ТВ продолжает знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана. Семен Коган- литературный псевдоним Александр Кирий, известен широкому кругу читателей, как прозаик, драматург, поэт, писатель-сатирик. Его произведения публиковались во многих странах мира, пьесы печатались и ставились в театрах Советского союза, за рубежом.
Вашему вниманию представлены Юмористические рассказы, которые вошли в сборник "От Эльбы до Днестра".
Сомнения
Яша Спиркин не успел добежать до телефона, когда услышал назойливые короткие гудки. Но сомнения остались: кто бы это мог быть? И чего ему надо? После длительных и обременительных раздумий Яша позвонил приятелю: – Серёга, привет! Слушай, ты мне сейчас не звонил? Не успел подбежать, как пошли короткие гудки! – Приятель удивился, но в дружеских действиях не признался. – Ну, раз я тебе уже звякнул, не мог бы ты мне сотню занять до праздника! Я решил разбогатеть! – На праздники, что ли? – не сообразил Серёга... – Да не... вообще! – Слушай, нельзя же так часто богатеть. Ты мне ещё прошлый долг не вернул. Спиркин немного огорчился отказом приятеля, но духом не пал и позвонил бывшей однокласснице Ларисе: – Ты сейчас не набирала мой телефон? Не успел трубку взять, как пошли короткие гудки! – Нет, а что? – удивилась Лариса. – Да ничего, вроде! Но кто-то же мне звонил, хотел что-то важное сообщить. А я не среагировал. Но раз мы уже с тобой разговариваем, не могла бы ты мне достать билеты на спектакль из Москвы! У тебя в театральной кассе подруга! – Не знаю я, – не очень обрадовалась бывшая однокашница, – я с ней мало общаюсь, и времени у меня нет. – Жалко! – вздохнул Яша. – Говорят, – спектакль классный! Сам Березовский его хвалил! – Какой Березовский? – не врубилась Лариса.- Из оппозиции с Абрамовичем? – Да нет, мой сосед слева. Он когда-то в театре осветителем работал. Освещал всем дорогу в зале фонариком после начала представления. Сомнения продолжали беспокоить Спиркина, так как он еще не выяснил источник раздражения.. Поэтому позвонил своему дяде. – Ефим Абрамович, вы мне сейчас не звонили? Не успел к телефону подбежать. – Яша, у тебя снова что-то случилось? –озабоченно уточнил дядя. – Тебе снова надо что-то привезти из Тель-Авива? К сожалению, в ближайшее время я туда не собираюсь! – А в Лондон? – пользуясь моментом, сообразил Яша. – И в Лондон не планирую. Я там уже был на прошлой неделе. Но поверь мне, сейчас везде продают то же самое. Единая Европа. Так что ты и на месте сможешь всё достать. Я тебя уверяю. Нет никакого смысла. – Спасибо за хлопоты, – вздохнул Спиркин, но дальше дядю вымораживать не решился и положил трубку, хотя вопрос оставался открытым. И закрыть его могли лишь чистосердечные признания виновника телефонного молчания. «Кто же это?» – продолжал соображать Яша, но в это время раздался назойливый звонок. – Слушаю, – поднял Спиркин трубку. – Кто на проводе? – Да брось ты фамильярничать, – послышалось издалека, – Гриша это, твой кореш! Слушай, ты мне сейчас не пукнул? Не успел врубиться... Нет... Ну, ладно... Да, кстати, раз уж воздух выпустил, не мог бы в вашем универсаме мешок картошки оприходовать и привезти на дачу? У меня тут дела, просто не успеваю...
Как я худел
Если вы хотите, чтобы у вас появилась мания величия, решите сначала, на какой почве, а после возвеличивайтесь до полной мании, пока почва из-под ног не уйдет! Я лично решил похудеть, чтобы набрать вес в обществе! И почву под ногами почувствовать! Специально все русские газеты просмотрел! От немецких только аппетит падает и аппендикс выворачивается! Всякие рекомендации с капсулами, травами, жарким дыханием и холодным признанием изучил! Можно было бы, конечно, уплатить кучу денег, увлечься предлагаемыми страшилками, а после ждать, теряя вес от возмущения и недовольства! Потому как, тебя так надуют, что ни один ветер назад сдуть не сможет, за любые бабки! Естественно, я понимал: всё зависит от питания, чаще тех, кто тебя сожрать хотел! Поэтому на специальную диету сел: пять бутылок кефира, шесть плиток шоколада из Марокко, чтобы меньше мороки, бананы с кожурой, гранаты со слезоточивым газом, натуральный спирт для разогрева и специально припасённый ананас, хотя и наткнулся на возражения близких: «А на нас?» Можно было бы, конечно, бегать по утрам и руками размахивать! Мне один человек рекомендовал, из дурдома недавно сбежал. А там, как известно, дураков не держат! И рукам волю давать не позволяют. – Лучше, – предложил он, – каждый раз тронуться в Гамбурге до Москвы и обратно. В принципе я не возражал, хотя у меня подобных принципов не было! Особенно по утрам! А по вечерам я принципиально не бегал, потому что утро вечера мудренее! А я всегда старался хотя бы утром быть мудрым, когда от чужих дам к своей убегал! Конечно, легче бы всё мысленно представить, но ведь я мечтал, чтобы не только мысли прохудились! А чтобы сильнее осунуться, каждый день по восемь раз на весы становился и смотрел на стрелку под разными углами зрения, чтобы наверняка! И ногами на них не топал. А после и вообще прекрасные весы на фломаркте достал, которые показывали, сколько хотелось! Кажется, я начал худеть! Штаны еще с меня, конечно, не падали, хотя и прилично расходились, даже когда я расходиться не хотел! Иногда мне казалось: не следует рассыпаться бисером в адрес прибора. Даже если и подмажешь, всё равно останется невозмутимым. Да и как тут рассыпишься, если жизнь тебя еще на части не разложила, чтобы ненужное отложила? И жена постоянно возражала, не понимая, к чему мне худеть! – Как же, – растерялся я, – чтобы быть здоровым! – А разве мало худых болеют, копыта отбрасывают? – Пока толстый сохнет, худой охнет! – Ох..ох..ох! – ухмыльнулась жена.-Даже от моих охов легче на весах не станет. – Да мало ли обстоятельств полных и жизнерадостных? Надо быть в форме! – В форме любой может быть, – наступала жена, – хоть Адидас, хоть Пума! Хоть формально! Я даже растерялся, понимая, что многие действительно не понимают, зачем им лишний вес не нужен. И кому это выгодно, если лишний вес – не помеха, но часто для смеха? Ну, и пусь смеются те,у кого осталась тяга зубами пощёлкать. Есть, естественно, и традиционные методы похудания!-заявил я, понимая, что все мои изыски скорее для проформы, чем для формы. – Расскажи всем, что выиграл миллион и жди, когда к тебе постучат! – Назови соседа козлом недорезанным, а шефа – бараном недосоленным! – Пригласи чужую жену к себе домой, когда своя от мамы приедет! – Набей морду первому встречному полицейскому или паталогоанатому. – Заяви, что хочешь вернуться в Россию, и в гробу всех за бугром видел! Правда, когда меня вызывали в социал, я худел на глазах, то есть ресницы как-то падали и брови поднимались в зависимости от того, на сколько меня в дерьмо опускали! Особенно, когда меня так разматывали, что я, как катушка, полностью раскручивался – через мат, естественно! Свой! Ненормативный! Но все это, понятно, теория, ибо в эмиграции уже стало доброй традицией сытно и прилично покушать и закусить, чтобы вовремя поправляться от прошлого недоедания! Хотя быть толстым везде стыдно, а худым- грешно, чтобы не утверждали, что мы черт-те чем там и вообще занимаемся! Физкультура тоже не помогла! Хотя по утрам я начал мысленно бегать. Сначала две-три минуты, а через месяц до десяти минут дотянул трусцой и с трусами! Если мыслить не мешали. От пола я не отжимался, но к кровати специально прижимался, чтобы сильнее чувствовать свое наполненное нутро! А если я хотел есть сладкое, то делал это втихаря, чтобы жена не видела и не орала, что я – сладкоежка и горькая пешка! Копченая колбаса перестала быть для меня предметом личной гордости! И рыба лучше плавала в кастрюле, чем в моем разбушевавшемся туловище! Однажды до такой степени озверел, что все лишнее решил из себя вырвать! Но если пальцы для того все время в рот совать, то скорее вырвешь язык, зубы, нёбо и другие внутренние органы вместе с кишечником, желчным пузырем и пузырьком из моего загашника! А тут еще совершенно неожиданно выяснилось: чтобы худеть, надо голодать. А это мне еще хуже, чем серьезно и долго настраиваться. Хотя и пришлось перейти на пятиразовое питание! Что ни сделаешь, чтобы выглядеть прозрачным?! А тут мой знакомый, тот, который из дурдома сбежал, где дураков не держат, прямо мне заявил: - Так, братан, не худеют. Нужен проект! Сейчас во многих странах и особенно в России все по проекту выделываются. Вот и действуй, чтоб не переделаться! Жена почему-то возразила, заявив, что худеть надо, выдавливая из себя по капле и раба и рябчиков! На что я совершенно логично заметил: - Может, жир сначала во мне растопить, прежде чем чего-нибудь выдавливать? Мы же все стали рабами своего веса! Вот он и жирует по-черному. А жена не унимается. Мол, надо больше думать про свой желудочно-кишечный тракт! – Я и думаю, – отвечаю, – каждый раз, когда выхожу где-нибудь на дорожный тракт, сразу приходят мысли по-большому! Словом, разговоров было много, но и жиру оставалось не меньше. Внутренние органы еще сопротивлялись моей рационализации, но значительно слабее, усиливая тяжесть всей жизни. И я решился на проект! Разработал его серьезно, на научной основе из лженаучных кругов! – Подтянуть живот хотя бы до колен! – Называть грудью не только часть тела, начинающуюся у подбородка и заканчивающуюся пупком, но и ниже- до злопамятного места. – Если уши торчат из задницы, они не должны торчать из головы! – Колобок должен оставаться только в сказке, поэтому жизнь эмигранта не должна быть сказочной! – Попа не должна быть круглой, квадратной или стульчиком, как у цветных аборигенов, наших новых сограждан по демократическим ценностям! И вообще – быть не должна! Там, где не устроилась! – Если морду держать кирпичом, он не должен быть красным! – Ляжки живота не должны волочиться по земле! Лучше, чтобы за ними волочились земляне! – Если ноги сходятся, но не расходятся, образуйте между ними дыру для сквозняка! – Если каждое утро смотреть на себя в зеркало, ваша жена похудеет! Если жена будет постоянно смотреть в зеркало, вы сначала озвереете, а затем тоже осунетесь! – Если вы не способны сидеть на диете, посадите себе жену на шею! И вы непременно почувствуете лишний вес! – Обязательно выберите день для голодания. Например, 29 февраля, 8 марта или даже 1 апреля, чтобы смеялись над собой вместе со всеми! -И в эмиграции необходимо проводить разгрузочные дни! Но так как железная дорога в отличие от прошлых лет автоматизирована, разгружайте ящики у турка, бочки у пивовара и холодильник дома, после того как набьете его своими руками! – Ведите кошерный образ жизни. Не ешьте свинину по субботам, по ночам и по барабану! – Не старайтесь сбрасывать вес весомо, с лестницы, из окна многоэтажки, на троих и на шару! Бумеранги возвращаются бумом и тяжелыми последствиями! – Помните, что любой вес притягивает к земле, пока вы способны оттянуться! Разработав основные принципы проекта и утвердив их незатейливой подписью жены, я решил долго и серьезно настраиваться на похудание. Или похудение? Или – все равно, как! Теперь ищу, как принято, спонсора, квалифицированных сотрудников, разбирающихся не только в живом весе, но и в неживых весах! А когда я наконец организую фирму по всем правилам сногсшибательного проекта сбрасывания всего лишнего, тогда и начнется самое главное! Но до этого времени надо еще дожить!
Обычная фотография
Я стоял у магазина и ждал жену. Я всегда ее жду, когда она ходит за покупками, а после предлагает мне их оценивать! Стою себе спокойно, по сторонам гляжу, будто первый раз всю эту катавасию вижу, чтоб интересней было. А тут ко мне группа людей приближается, то и дело останавливаясь и к фотоаппарату прикладываясь. Подходят ко мне и говорят: -Не могли бы вы нас всех вместе снять, уважаемый? -Почему не могу? Могу, конечно. Я тоже часто прошу других меня снять то с дерева, то с учета, то с удовольствием, когда аппарат чужой! А они мне фотоаппарат протягивают и в нескольких шагах от меня сосредоточились. Я поглядел в дырочку, что наверху оказалась, и вижу: несколько человек из семи предоставленных в изображение не попадают. И говорю дамочке: – А вы, женщина, в кадр не вмещаетесь! Она, естественно, удивилась. – Странно! До сих пор во все кадры вмещалась! – Это потому, что вас мужики кадрили, а я не по этому поводу. Все меня наоборот кадрят! – Тогда непонятно, почему я не вмещаюсь? – огорчается дама. – Вы не вмещаетесь из-за своего туловища, – объясняю ей доступно.- Потому, как другие претенденты заняли его место! И ребенок не должен между ногами болтаться. Пусть папа посадит его на голову до тех пор, пока наше образование не усовершенствуют! Они, конечно, все не врубились, полагая, что фотографироваться – это просто! Не соображая, что просто, когда в объектив влезают, и совершенно обременительно, когда объектив налезает! – Мы так хотели все вместе сфотографироваться, – пожаловалась дама. – Тогда предлагаю – сгруппируйтесь до последней необходимости! Они сбились в кучку, и я поглядел в дырочку аппарата. – Больше одного в дырочку не попадает, – сообщил я. – Придется каждого в отдельности щелкнуть, а потом можно все склеить пуленепробиваемой смазкой! А дамочка вдруг мне совершенно спокойно заявляет: – Вы не туда смотрите! – Я,- говорю,- туда только и смотрю! Все время глаз с вас не свожу! Вы такая аппетитная! – Гляжу, мужичок рядом с ней задергался. Испугался, очевидно, что я ее испортить специально могу! Тогда я ему сообщил: – Вы тоже аппетитный! Но в дырочке, с другой стороны! – С какой это другой? – забурлил он. – Со стороны родственных связей! – успокоил я мужика, – когда все вас сторонятся. Он, вроде, успокоился! А тут старикашка из группы вышел и двинулся! – Отец, куда путь держишь? – спрашиваю его, как профессиональный гаишник, которому не до нелепых клиентов. – Мы, кажется, делом занимаемся. – Не желаю сниматься! – Что значит, не желаете? – я искренне возмутился от всего аппарата! – Народ, можно сказать, вам доверие оказал, в своих рядах зажал, а вы в знак светлой благодарности оказываете черное пренебрежение! Становитесь на место, глядите в объектив и ждите, когда оттуда птичка вылетит. – Какая птичка? – то ли не понял, то ли не знал старик. – Должен вас успокоить- не колибри.Теперь понятно, что вы еще – та птица, если эту видеть не желаете! – Нету там никакой птички, – заорал пацан сбоку. – Они не фотографируются! Мы им не говорили! А дамочка подошла ко мне, взяла аппарат и объясняет: – Это не совсем обычный фотоаппарат, а дигитальная камера! – Что же вы раньше-то не сказали? – упрекнул я ее. – Если камера, значит вы все должны не стоять, а сидеть. Поэтому ничего и не получилось! – Мы пока постоим, – возражает дама. – И все у нас получится, потому что смотреть надо не в дырочку, а ниже- на экран. Всё понятно, уважаемый? -Да мне, собственно, всё равно! Важно, не куда мне глядеть, а как вы будете выглядеть! Собрались в кучку! Сейчас буду всех щелкать? Раз, два, три... Птичка вылетать не собирается, как сказал ваш пацан... Главное, чтоб никто из вас из объектива не вылетел. Замерли! Не дышать. Нажимаю! Готово! Дамочка снова подошла ко мне, нажала на какую-то кнопку камеры, и на экране высветилось последнее изображение! – Что же вы только нам головы сняли? – упрекнула она меня. – Если бы я вам головы снял, вы бы не кукарекали, – убежденно заявил я. – Поверьте, никакая камера не заслуживает того, чтобы ее клиенты остались без головы! Мне показалось, что без головы она выглядела еще привлекательней! – Не могли бы вы и ноги снять? – попросила она меня. Я же ей ничем обязан не был. Хочу – снимаю, а хочу, сам снимаюсь! – Почему не могу? – обиделся я. – Снимем и ноги! Сбиться всем в кучу! Замереть! Не дышать! Раз, два, три – ноги вместе собери! Папаша, я не просил поднимать коленки! Что значит: чешется? Вы уже пытались чесать отсюда! Мальчик, я сказал: ноги вместе собери, а не фантики! Мужчина, вы куда смотрите? Так с ногами не поступают, когда они не ступают! Еще раз – собраться с мыслями... Сконцентрироваться на пятках... Раз, два, три... Готово! – Спасибо! – сказала женщина, подошла ко мне и нажала на кнопку изображения. – Послушайте, а что вы сняли? – удивилась она. – Что вы просили. Я снял ваши ноги. – Я просила: и ноги снять тоже. У них же нет головы! – Если бы у всех ног была голова, – вздохнул я. – Все бы уже давно отсюда убежали. Только бы их и видели! Но вы не переживайте. Совместите первый снимок с головами со вторым – с ногами! – И что получится? – не сообразила она. – У всех ноги из ушей растут, хотя на это претендуете только вы одна! Но хороший аппарат способен творить чудеса! И все обыденное превращать в сексапильное! Не знаю, врубалась ли она до конца, но начала сначала: – А вы бы не могли сделать снимок с головой, ногами и со всем остальным? – Почему не мог бы? Надо попробовать! Особенно все остальное! Становись! Когда я нажал на кнопку, из магазина вышла жена, и я ей объяснил: – Люди хотят, чтобы я их всех снял! – Ничего не получится, дорогой! – ехидно улыбнулась она. – Ты всегда снимал только женщин! – Уже получилось! – защитила меня дамочка. – Он нас все-таки всех снял! Жена недоверчиво взглянула на мою защитницу и попросила ее телефон. На всякий случай!
Оголтелый Фима Фима Карасик решил взвеситься. А потому, оказавшись в гостях у своей приятельницы Софочки, первым делом прошел в гостиную, вытащил из-под дивана напольные электронные весы – помесь стекла, металла да красных неподкупных цифр, и встал на них! Как обычно, появились два нулика, а спустя несколько секунд, и настоящий вес претендента! Фима любил этот непритязательный прибор, так как он всегда показывал то, что Карасику нравилось! Не то, чтобы он весы специально подкручивал, как делали раньше многие наши продавщицы, или договаривался с ними полюбовно. Но если прикидывал, выходило не меньше того, что не должно быть не больше! Вот и сейчас Фима мысленно приказал: до максимального веса, пожалуйста! И осторожно взглянул на красные циферки. И о – ужас! Весы не среагировали на пожелания клиента, высветив совершенно непозволительное – 92,7 кг! Получалось, то ли Карасик не так выразился, то ли его вес вырос специально, как всё нынче вырастало, то ли он непростительно поправился, что грозило неожиданными неприятностями, повышенным давлением, другими нежелательными эффектами. И вообще- с такими добавками существовала реальная угроза потерять вес в обществе, ощущая себя неполноправным его членом! Но тут Фима увидел себя случайно в зеркале напротив! «Будет тут лишний вес, – подумал он, – если на мне все майки, включая пиджак, как у Майкла, и можно добавить – Джексона, красивый, длинный и тяжелый, как сама жизнь»! Карасик тут же стянул элегантную упаковку для туловища! Без пиджака весы оказались более доверительными и обнадеживающими! А когда Фима стащил с себя свитер с ручной вышивкой, подарок интимной женщины, плюс рубаху со слезоточивыми пуговицами, Фима всегда плакал, когда терял их, так как они выглядели неприхотливо-изысканно, то показатели уверенно поползли вниз, хотя еще и не доползли до заветного рубикона! А Карасик должен был перейти Рубикон, чтобы не переходили через него! До желаемого эффекта оставалось совсем немножко, какой-то минус с хвостиком! После того, как красивая белая майка с рюшками оказалась на полу, до ощутимого результата оставалось совсем ничего, даже если придираться! Хотя воздушные трусики совершенно не на воздушном Фимином пузе плюс еще повязка на ноге провоцировали проблему с обратной стороны! Оставляя чистого клиента без неповторимого чистого веса! И вдохновения! Обнаженный Карасик не годился даже для работы атлантом, который держал небо на каменных плечах! Хотя живот его, который начинался с подбородка и заканчивался где-то между коленками, был пригоден для любого камня, на котором он мог примоститься, чтобы куда-нибудь влиться! Но всё равно чуточку еще не хватало, чтобы не казаться лишним! Претендент пару раз легко подпрыгнул, дабы утрамбовать излишнее, но весы, проявив упрямство, не среагировали! Тогда Карасик решительно сбросил трусы, повязку и всё, что еще сбрасывалось, чтобы его снова не пробросили! Голым теперь он выглядел обнадеживающим! Казалось, оголтелый Фима приближался не только к чистому весу, но и к очищенному от ненужных добавок! Но тут в комнату вошла Софочка. Увидела обнаженного претендента и как воскликнет: – Ты что, с ума сошел? Муж уже с работы вернулся. На что Карасик серьезно вздохнул и вполне резонно заметил: - А работать я вообще не собираюсь!