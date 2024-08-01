Национальная полиция РМ предупреждает граждан о новом виде мошенничества, цель которого – выманивание денег. Мошенники используют названия государственных учреждений, с целью манипуляции гражданами.
В частности, речь идет о государственной программе Ajutor la contor, в рамках которой мошенники рассылают сообщения через телефонные приложения или на электронные адреса, призывая переходить по ссылкам.
Полиция призывает граждан блокировать номера телефонов, с которых приходят такие сообщения, не отвечать на них и сразу сообщать о произошедшем по номеру 112.
Правоохранительные органы принимают все необходимые меры для пресечения этого вида мошенничества и для идентификации лиц, причастных к его организации.