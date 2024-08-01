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Полиция Молдовы выявила новый вид мошенничества

Полиция Молдовы выявила новый вид мошенничества
Изображение: открытые источники

Национальная полиция РМ предупреждает граждан о новом виде мошенничества, цель которого – выманивание денег. Мошенники используют названия государственных учреждений, с целью манипуляции гражданами.

В частности, речь идет о государственной программе Ajutor la contor, в рамках которой мошенники рассылают сообщения через телефонные приложения или на электронные адреса, призывая переходить по ссылкам.

Полиция Молдовы выявила новый вид мошенничества

Полиция призывает граждан блокировать номера телефонов, с которых приходят такие сообщения, не отвечать на них и сразу сообщать о произошедшем по номеру 112.

Правоохранительные органы принимают все необходимые меры для пресечения этого вида мошенничества и для идентификации лиц, причастных к его организации.
  • Сегодня, 08:21
  • DTV
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