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ФК «Шериф» возглавил Суперлигу Молдавии

ФК «Шериф» возглавил Суперлигу Молдавии
Изображение: pinterest.com

Футбольный клуб «Шериф» одержал во втором туре Суперлиги Молдавии победу над командой «Спартаний Спортул». Игра проходила на стадионе в Тирасполе и завершилась со счётом 1:0, передает novostipmr.com.

Единственный гол «желто-черные» забили на 42-й минуте. Сделал это Айюб Аллаш, наказавший голкипера «спартанцев» за ошибку на выходе.

Таким образом, после двух туров «Шериф» набрал максимальные 6 очков. Тираспольчане в этом сезоне Суперлиги пока не пропускают. Ранее они выиграли у «Дачии-Буюканы» - 2:0.

Матч 3-го тура чемпионата Молдавии «Шериф» проведёт против действующего чемпиона - «Петрокуба». Поединок против главного оппонента в битве за титул состоится 18 августа. Встреча пройдет опять же в Тирасполе и начнется в 20:00.

А пока «Шериф» переключается на евроарену. В четверг, 15 августа, «желто-черные» сыграют в Лиге конференций УЕФА. Это будет ответная игра третьего отборочного раунда против «Олимпии» из Словении.

Напомним, первую встречу в этой дуэли «Шериф» проиграл со счётом 0:3.
  • Сегодня, 08:22
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