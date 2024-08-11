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Стоимость олимпийских медалей установила новый рекорд

Стоимость олимпийских медалей установила новый рекорд
Медали на Олимпиаде 2024 / Источник: Getty Images

Стоимость олимпийских медалей в этом году достигает рекордных $900 за штуку. Это произошло на фоне исторического роста цен на золото – с марта стоимость золота выросла на 14%, а 1 августа стоимость золота поднялась до исторических $2501 за тройскую унцию.

На фоне роста цен на сырье стоимость олимпийских медалей в этом году достигает рекордных $900 за штуку, пишет vedomosti.ru ссылаясь на Bloomberg.

Награды содержат 6 г золота. Также медали содержат переплавленные металлические детали от Эйфелевой башни. Отмечается, что даже с поправкой на инфляцию стоимость медалей по-прежнему остается самой высокой за всю историю Игр.

1 августа стоимость золота поднялась до исторического максимума, превысив $2501 за тройскую унцию. Это следовало из данных Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). Ценовое ралли началось еще в марте 2023 г., с тех пор металл подорожал на 14%.

США получили больше всего наград на Олимпиаде в Париже, выиграв медальный зачет. Об этом свидетельствует официальная статистика на сайте Игр.

Американские спортсмены получили 40 золотых медалей. На том же уровне оказались и спортсмены КНР. При этом США опередили Китай количеством – по последним данным, у США 126 наград, в то время как у КНР – 91.

США заработали 44 серебра и 42 бронзы. КНР – 27 серебра и 24 бронзы. На третьем месте Япония с совокупным количеством наград в 45 медалей, 20 из которых – золото. На четвертом и пятом местах Австралия (18 золота, всего 53) и Франция (16 золота, всего 64) соответственно.

11 августа прошла церемония закрытия Олимпийских игр в Париже. Мероприятие состоялось на парижском стадионе «Стад де Франс».
  • Сегодня, 08:32
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