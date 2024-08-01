В бендерском Дворце детско-юношеского творчества «Центр» прошла премьера социального короткометражного фильма «Изгои». В картине поднимается тема буллинга (агрессивного преследования, издевательства) в школах. Возрастная категория 12+. Основной слоган фильма – «О таком нельзя молчать!». Главные роли исполнили непрофессиональные актёры, воспитанники различных направлений ДДЮТ.
Режиссёр фильма «Изгои» Ксения Смоленская рассказала, что лента основана на реальных событиях. В неё вошли истории нескольких подростков, сообщает novostipmr.com.
«Тема буллинга не раз поднималась на занятиях студии NEW ART, которую я веду при ДДЮТ. После школы ребята рассказывали различные истории, страшные истории: о том, что с ними происходит в школе, что происходит с их знакомыми, друзьями. К этой проблеме не смогла остаться равнодушной. Изначально мы задумали сделать социальный ролик, но историй оказалось так много, что сценарий перерос в короткометражный метр», - рассказала Ксения.
Как такового актёрского кастинга не было. Кружковцы ДДЮТ и участники театральных студий города активно влились в работу. Когда персонажей или массовки не хватало, ребята обращались за помощью к друзьям. Так и появились «Изгои».
Главного антагониста сыграла Елена Коровина – актриса молодёжного театра «Э.Т.О». Девушка призналась, что её саму частенько обижали в школе.
«Буллили из-за фамилии, из-за лишнего веса. Причины бывают разные, но это не повод издеваться. По моему мнению, это травмированные дети травмируют других детей. Обычно у них самих есть проблемы: в семье, в общении с окружающими. И они выбрасывают свою злость на слабых, тех, кто не может дать отпор. В нашем фильме говорим, что нужно сопротивляться и не замалчивать буллинг», - сказала исполнительница главной роли.
К съёмочному процессу подключились и эксперты в области кинематографии, которые консультировали и помогали во всём. «Изгои» - это игровое кино с элементами интервью детей и родителей: их истории, отношение к проблеме, мнения и советы.
На премьере присутствовала старший преподаватель кафедры психологи Приднестровского госуниверситета Елена Чумейко. Специалист сообщила, что по сравнению с прошлыми годами буллинг значительно помолодел. Если раньше в нём участвовали учащиеся старшей школы, то сейчас и дети младшего школьного возраста.
«Тема буллинга, она была, есть и будет. Как будет всегда, тот, кто подвергается насилию, кто подвергает, и тот, кто наблюдает. Меняются только средства и методы воздействия. К сожалению, те методы и средства, которые применяют современные подростки, стали более изощрёнными и жестокими. На телефон снимаются издевательства и выкладывается на просторы интернета», - рассказала психолог.
Елена Чумейко утверждает, что буллинг – это проблема, с которой ребёнок не может оставаться один на один. О любой конфликтной ситуации он должен рассказать взрослому.
«У каждого подростка есть тот взрослый, которому он доверяет. И он, в свою очередь, сможет оказать поддержку и помощь, сможет разобраться в сложившейся ситуации. Главное, не молчать!» - об этом после просмотра фильма с собравшимися говорила Елена Чумейко.
Режиссёр картины Ксения Смоленская считает, что «Изгоев» полезно показать в школах республики. Это станет наглядной профилактикой против буллинга.