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По данным УГАИ

По данным УГАИ
Фото: пресс-центр МВД ПМР

В период со 2 по 8 августа сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья привлекли к админответственности 23 водителя, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

В Тирасполе было выявлено семь нарушителей, в Рыбнице – шесть, в Слободзее и Дубоссарах – по три, в Григориополе – два, в Бендерах и Каменке – по одному.

К админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 15 водителей. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.

Четыре человека сели за руль, не имея права управления транспортом. Им грозит, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток.

Ещё четыре водителя отказались проходить медосвидетельствование. Их привлекли к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Санкция статьи предусматривает штраф до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.

С 5 по 11 августа сотрудники ГАИ зафиксировали 27 нарушений правил дорожного движения с помощью квадрокоптеров. Рейды проводили по всей республике.

За выезд на встречную полосу привлечены к ответственности 16 водителей. В соответствии с п. 5 ст. 12.16 КоАП ПМР им грозит штраф в размере 552 рублей ПМР или лишение водительских прав на срок до трёх месяцев.

За несоблюдение дорожной разметки на 8 водителей наложен штраф 92 рубля ПМР, согласно п. 1 ст. 12.17 КоАП ПМР.

Два человека привлечены к ответственности по ст. 12.6 КоАП ПМР за то, что ехали, не пристегнув ремень безопасности. Каждый нарушитель заплатит штраф в размере 55 рублей ПМР.

Еще одного водителя привлекли к административной ответственности за отсутствие страховки. В соответствии с п. 2 ст. 12.39 КоАП ПМР, он заплатит штраф в размере 92 рублей ПМР.

Подобные рейды проводятся регулярно.
  • Сегодня, 10:51
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