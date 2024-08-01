Всего было обнаружено 436 килограммов героина, расфасованного в 434 пакетах. Примерная уличная стоимость наркотиков составляет около 70 миллионов львов (35 миллионов евро).
В Болгарии в порту Бургаса таможенники обнаружили почти пол тонны героина, что стало крупнейшим изъятием партии наркотиков в истории региона. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на Novinite.
Всего было обнаружено 436 килограммов героина, расфасованного в 434 пакетах. Примерная уличная стоимость наркотиков составляет около 70 миллионов львов (35 миллионов евро).
Отмечается, что героин был спрятан в грузовом прицепе с казахской регистрацией, который в конце июля прибыл по морю по маршруту из Кыргызстана через Батуми в Бургас, а затем должен был продолжить движение к греческому Александруполису. Прицеп, который должен был перевозить кабелеукладочные машины, вызвал подозрение из-за необычно длительного пребывания в порту.