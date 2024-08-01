Dnestr.TV

 
0

Нантой будет допрошен полицией РМ по делу о подстрекательстве к дискриминации

Нантой будет допрошен полицией РМ по делу о подстрекательстве к дискриминации
Фото: Andrei Mardari / NewsMaker

В Молдове, депутат от Партии действия и солидарности Оазу Нантой будет допрошен полицией за подстрекательство к дискриминации. Это произошло после того, как депутат от Блока коммунистов и социалистов Республики Молдова Адела Райляну подала жалобу в Совет по равенству.

Жалоба была подана в ответ на высказывания Нантоя, сделанные в июне с трибуны парламента. Он заявил, что «если ‘Русский мир’ придет в Молдову, у красивых молдавских женщин откроются блестящие перспективы — за рубли они будут служить в публичных домах для русских солдат».

Адела Райляну отметила, что ответ Совета по равенству подтверждает, что высказывания Нантоя можно рассматривать как подстрекательство к дискриминации на основе предрассудков и порочат образ молдавских женщин. Совет по равенству направил жалобу в Инспекторат полиции для дальнейшего рассмотрения.

Райляну выразила надежду, что полиция серьезно отнесется к делу, особенно учитывая выводы Совета по равенству.

Напомним, что заявление Нантоя прозвучало на заседании парламента 14 июня в контексте скандала, связанного с участием четырех танцоров Национального балета «Жок».
  • Сегодня, 11:03
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. "Рок опера"
  • ЦИК Молдовы : «Демократия стоит денег»
  • В Венгрии изменили правила предоставления жилья украинс ...
  • Отражение идентичности и борьба с стереотипами в медиа
  • В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной ба ...
  • Кику: Власти Молдовы скрывают детали переговоров о прис ...
  • Numbeo опубликовал рейтинг самых дорогих городов мира: ...
  • Объединение приднестровской молодежи
  • Реконструкцию музейного комплекса славы железнодорожник ...
  • В Приднестровье отмечен рост ковида

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. "Рок опера"
  • ЦИК Молдовы : «Демократия стоит денег»
  • В Венгрии изменили правила предоставления жилья украинс ...
  • Отражение идентичности и борьба с стереотипами в медиа
  • В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной ба ...
  • Кику: Власти Молдовы скрывают детали переговоров о прис ...
  • Numbeo опубликовал рейтинг самых дорогих городов мира: ...
  • Объединение приднестровской молодежи
  • Реконструкцию музейного комплекса славы железнодорожник ...
  • В Приднестровье отмечен рост ковида
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна