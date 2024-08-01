В Молдове, депутат от Партии действия и солидарности Оазу Нантой будет допрошен полицией за подстрекательство к дискриминации. Это произошло после того, как депутат от Блока коммунистов и социалистов Республики Молдова Адела Райляну подала жалобу в Совет по равенству.
Жалоба была подана в ответ на высказывания Нантоя, сделанные в июне с трибуны парламента. Он заявил, что «если ‘Русский мир’ придет в Молдову, у красивых молдавских женщин откроются блестящие перспективы — за рубли они будут служить в публичных домах для русских солдат».
Адела Райляну отметила, что ответ Совета по равенству подтверждает, что высказывания Нантоя можно рассматривать как подстрекательство к дискриминации на основе предрассудков и порочат образ молдавских женщин. Совет по равенству направил жалобу в Инспекторат полиции для дальнейшего рассмотрения.
Райляну выразила надежду, что полиция серьезно отнесется к делу, особенно учитывая выводы Совета по равенству.
Напомним, что заявление Нантоя прозвучало на заседании парламента 14 июня в контексте скандала, связанного с участием четырех танцоров Национального балета «Жок».