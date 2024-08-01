Рабочую неделю органов исполнительной власти традиционно открыло заседание Правительства, в повестку которого вошли вопросы экономики, налогообложения, социальной защиты и многие другие. Акцент – на совершенствовании и актуализации законодательных и подзаконных нормативных актов, передает пресс-служба Правительства.
Председатель Правительства Александр Розенберг открыл заседание обсуждением текущей ситуации в экономике и финансовом секторе страны. На сегодняшний день фиксируется определенный рост доходной части бюджета.
«Те меры, которые мы предпринимали в рамках принятия соответствующих изменений в действующее законодательство в течение 2022-2023 годов, сегодня они дают результаты. У нас практически по всем налогам есть перевыполнение плановых показателей. Есть определенные положительные изменения в части подоходного налога и всего, что связано с налогообложением заработной платы. Это все благодаря тому, что у нас выросли заработные платы и те вознаграждения, которые облагаются налогом. Но все, что связано с единым таможенным платежом, демонстрирует глубокую просадку не смотря на то, что мы изменили плановые показатели в начале года. И там падение продолжается. Безусловно, все эти моменты влекут за собой то, что все, что финансируется от расщепления ЕТП, а это целевые бюджетные фонды, недофинансируется», — раскрыл основные моменты в своем выступлении Премьер.
Если говорить о реализации расходной части бюджета, то особых сложностей не наблюдается. Все заявки распорядителей бюджетных средств закрываются в плановом режиме.
Все же текущее положение дел требует новых решений и оперативной реакции Правительства. По поручению Главы исполнительной власти министерства финансово-экономического блока подготовят предложения по балансировке доходов и расходов. Их обсудят на тематическом совещании.
Господдержка инноваций в ПМР
Правительство внесло изменения и дополнения в Положение о порядке государственной регистрации инновационных проектов. Коррективы увеличивают срок господдержки, предоставляемой в период реализации инновационного проекта стоимостью более 10 млн. евро, с 15 лет до 20 лет.
Кроме того, предприятиям предоставлена возможность продления срока государственной поддержки по инновационным проектам, срок действия которых истекает 21 декабря 2024 года. Для этого не позднее чем за 30 рабочих дней до истечения срока оказания господдержки организации необходимо подать соответствующее заявление и приложить к нему пакет документов.
Такой подход уже закреплен в Законе «О государственной поддержке инновационных видов деятельности» и вступил в силу.
«Инновационные проекты освобождаются на определенный период в зависимости от объема инвестиций от налога на доходы. Есть еще льготы по подоходному налогу, и по социальному налогу», — пояснила первый заместитель министра экономического развития Алевтина Слинченко.
С 2024 года учреждения образования будут оказывать новые услуги
Члены Правительства утвердили предельные уровни тарифов на 18 новых образовательных услуг, которые будут предоставляться в 2024 году образовательными учреждениями. Основные положения документа представила заместитель министра экономического развития Алевтина Слинченко.
На платной основе теперь можно получить специальность сварщика, мастера по изготовлению швейных изделий, специалиста по торговому делу, технической эксплуатации подъемно-транспортных машин, агромелиорации, туризму и гостеприимству, мехатронике. Также на коммерческой основе будут действовать курсы для пекарей, штукатуров, слесарей по ремонту автомобилей, машинистов насосных станций и операторов дождевальных машин.
Освоить представленные профессии можно всего лишь за один год. Стоимость образовательных услуг колеблется от 3,8 тыс. до 9,5 тыс. рублей. Подготовка рабочих кадров по некоторым направлениям проходит в рамках практико-ориентированного обучения. В частности, это профессии, связанные с сельским хозяйством – агромелиорация, мехатроника.
Что касается курсов, то тут срок обучения составляет от 2 месяцев до одного года, а стоимость установлена в пределах 5,3 тыс. рублей. Например, освоить первоначальные навыки машиниста насосных станций можно за 3,7 тыс. рублей. Необходимо отметить, что пройти обучение новой специальности могут не только лица, окончившие школы, но и ученики 9-11 классов. Для них организованы курсы по таким программам, как: портной и пекарь.
Установление предельных уровней тарифов на платные услуги образовательных учреждений позволит обеспечить дополнительный доход, который будет направлен на поддержку и развитие уставной деятельности данных организаций, способствуя улучшению качества образовательных программ и материально-технической базы. Кроме того, у молодых приднестровцев появится возможность получить современную и хорошо оплачиваемую профессию.
Трудовое законодательство в фокусе внимания
Правительство продолжает кодификацию, то есть сбор разрозненных, фрагментированных норм трудового законодательства в единый нормативный комплекс – Трудовой кодекс ПМР. Для этого год назад была сформирована Межведомственная рабочая группа. В ее состав вошли представители исполнительных органов госвласти, Общереспубликанского объединения работодателей – Союз промышленников, аграриев и предпринимателей, а также Федерации профсоюзов. Деятельность комиссии была направлена на исключение дублирования нормативных требований, предупреждение образования юридических коллизий в профильных законодательных актах.
«Действительно, работа велась очень продолжительно, практически целый год. Был рассмотрен большой массив вопросов. Проведено 12 заседаний рабочей группы», – отметил Председатель Правительства Александр Розенберг.
По результатам выполненного сравнительного анализа выявлено, что в настоящее время некоторые нормы Закона «Об охране и безопасности труда» содержатся в Трудовом кодексе. А это, в свою очередь, создает дублирование норм, а иногда и правовые противоречия.
По этой причине, Высший орган исполнительной власти предлагает отменить действие Закона «Об охране и безопасности труда», а его ключевые положения перенести в Трудовой кодекс. Это решение направлено на создание единой, целостной и непротиворечивой правовой базы, которая будет способствовать улучшению условий охраны труда в республике без ущемления прав рабочих коллективов.
В данной связи Правительство представило предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс. Их представил первый заместитель министра по социальной защите и труду Сергей Селезнев. Как подчеркнул докладчик, разработанный механизм предусматривает корректировку 56 статей профильного закона. Основные изменения касаются упрощения кадрового делопроизводства, усиления защиты работников и актуализации норм, связанных с трудовыми отношениями. Важным дополнением станет внедрение системы управления охраной труда на предприятиях, что должно повысить уровень безопасности работников.
Представленный механизм также предусматривает значительные изменения в регулировании трудовых отношений. Среди них – актуализация норм по заключению срочных трудовых договоров, работе по совместительству и сверхурочной работе. Вводятся дополнительные гарантии для работников, проходящих обучение в высших учебных заведениях или воспитывающих детей. Их не будут привлекать к ночным сменам и работе, превышающей временные нормы.
Предлагается упростить процедуру приема на работу, отменив обязательность оформления приказа, если трудовой договор уже заключен. Кроме того, законопроект предусматривает пересмотр порядка оплаты отпусков и медицинских осмотров при приеме на работу, а также уточнение порядка направления в служебные командировки сотрудников с инвалидностью.
Еще важным направлением является закрепление ответственности работодателей в случае утраты трудоспособности работника или его смерти из-за несчастного случая на производстве. Это должно повысить социальную защищенность сотрудников и их семей.
Особое внимание в документе уделено упрощению ведения кадрового делопроизводства для микропредприятий, что позволит облегчить административную нагрузку на малый бизнес. Кроме того, актуализированы нормы, регулирующие работу дистанционных сотрудников и государственный контроль за соблюдением трудового законодательства.
Президент СПАПП Юрий Чебан в свою очередь поблагодарил членов Межведомственной рабочей группы за продуктивную деятельность. За время работы удалось пересмотреть большой пласт вопросов и подготовить первый этап актуализации Трудового кодекса.
«Мы пришли к дипломатическим взаимоотношениям между работником и работодателем на основе социального партнерства. Это очень важный фактор, который нужно красной нитью проследить в нашей работе. Везде, во всех пунктах, которые мы ввели в качестве новелл по соглашению между работником и работодателем, чтобы ни на кого не давить абсолютно», – рассказал об итогах масштабной работы группы Юрий Чебан.
На этом профильные специалисты не останавливаются. Впереди – продолжение активной деятельности в данном направлении. На этот раз будут пересматриваться дополнительные статьи Трудового кодекса, которые вводились на протяжении последних трех лет. Как отметил Председатель Правительства, «мы не будем останавливаться на достигнутом, нам надо постоянно адаптировать действующее законодательство».
«Трудовые отношения – это очень тонкий вопрос. Мы должны наладить работу таким образом, чтобы на бизнес не давить, но в то же время защитить права работников в полной мере. Конечно же, задача государства, в том числе и общественных объединений, таких как СПАПП, Федерация профсоюзов, в этом и состоит, чтобы найти баланс, который устроит всех: и государство, и работодателей, и, соответственно, самих работников, чтобы нигде они не ущемлялись и были защищены в своих правах», – констатировал Александр Розенберг.
Законопроекты, разработанные Правительством, вскоре будут направлены на рассмотрение в Верховный Совет. Ожидается, что их принятие приведет к упрощению правоприменительной практики и улучшению защиты прав граждан. А также позволит существенно модернизировать трудовые отношения в республике, повысив их соответствие современным требованиям и стандартам.
Предложения по изменению налогового законодательства для защиты работников и поддержки кадров
В ходе заседания Высшего органа исполнительной власти были представлены предложения по внесению изменений и дополнений в законы «О едином социальном налоге и обязательном страховом взносе» и «О подоходном налоге с физических лиц». Инициатива Правительства разработана в рамках работы по актуализации трудового законодательства и направлена на совершенствование механизма налогообложения выплат в пользу сотрудников предприятий.
Нормативным правовым актом предусмотрено уточнение мер материальной ответственности работодателей. Речь идет о случаях стойкой утраты трудоспособности работника в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания по вине работодателя, а также смерти сотрудника. В частности, предложено закрепить за нанимателем обязательства по возмещению ущерба и выплате единовременного пособия, а оно, в свою очередь, не будет облагаться подоходным налогом и ЕСН.
Кроме того, еще одно из предложений касается порядка оплаты медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований. Высший орган исполнительной власти считает необходимым закрепить норму, которая обяжет работодателя компенсировать работнику после трудоустройства затраты на обязательные медицинские осмотры. Данная компенсация также не будет облагаться вышеуказанными налогами. Эта мера направлена на наращивание кадрового потенциала республики, улучшая условия для трудоустройства.
Продолжило тему обсуждение возможности возмещения средств, которые сотрудники затрачивают на прохождение периодических медосмотров. Как пояснил Председатель Правительства Александр Розенберг, в этом направлении у руководства государства выбрана определенная концепция – диспансеризация трудоспособного населения. Она позволит сократить требования и затраты на прохождение медосвидетельствования.
В этом направлении предстоит проделать большой пласт работы. Правительство продолжит формировать комплекс мер, которые позволят соблюсти баланс между интересами работников и работодателей.
Представленные документы будут направлены в Верховный Совет для дальнейшего рассмотрения и принятия.