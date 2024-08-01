Dnestr.TV

 
0

Экспорт плодоовощной продукции из Приднестровья увеличился

Экспорт плодоовощной продукции из Приднестровья увеличился
Изображение: ГТК ПМР

Порядка 14,5 тыс. тонн плодоовощной продукции оформили на экспорт приднестровские таможенники за 7 месяцев текущего года.

В основном, это сезонные овощи и фрукты, разрешённые для вывоза без ограничений Специальной комиссией при Правительстве по регулированию вывоза из ПМР в соответствии с таможенной процедурой экспорта отдельных категорий продовольственных товаров.

Этот показатель на 57% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Положительная динамика наблюдается в разрезе экспорта овощей. Объемы продаж увеличились в 2 раза по отношению к прошлогодним показателям. Например, поставки за рубеж замороженной кукурузы выросли в 47 раз, моркови и репы – в 8 раз, сушеного гороха – в 5 раз, репчатого лука – в 4 раза, томатов – в 3 раза, замороженного горошка – в 2 раза.

В то же время, учитывая погодные особенности, повлиявшие на урожайность сезонных фруктов, объемы их реализации на внешнем рынке снизились на 13%. Особенно значительное уменьшение наблюдается по экспорту яблок, черешни и сливы.

Согласно данным таможенной статистики, основными потребителями приднестровской плодоовощной продукции в текущем году стали жители Республики Молдова, Российской Федерации, Народной Республики Бангладеш и Румынии.

При этом экспорт в Молдову увеличился на 49% (преимущественно за счёт лука, капусты и моркови), а в Россию – на 36% (за счет замороженной сахарной кукурузы).

Примечательно, что поставки овощей и фруктов в Румынию снизились в сравнении с прошлогодним на 17%, а в Бангладеш – наоборот увеличились, причем в 6 раз.
  • Сегодня, 11:18
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. "Рок опера"
  • ЦИК Молдовы : «Демократия стоит денег»
  • В Венгрии изменили правила предоставления жилья украинс ...
  • Отражение идентичности и борьба с стереотипами в медиа
  • В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной ба ...
  • Кику: Власти Молдовы скрывают детали переговоров о прис ...
  • Numbeo опубликовал рейтинг самых дорогих городов мира: ...
  • Объединение приднестровской молодежи
  • Реконструкцию музейного комплекса славы железнодорожник ...
  • В Приднестровье отмечен рост ковида

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. "Рок опера"
  • ЦИК Молдовы : «Демократия стоит денег»
  • В Венгрии изменили правила предоставления жилья украинс ...
  • Отражение идентичности и борьба с стереотипами в медиа
  • В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной ба ...
  • Кику: Власти Молдовы скрывают детали переговоров о прис ...
  • Numbeo опубликовал рейтинг самых дорогих городов мира: ...
  • Объединение приднестровской молодежи
  • Реконструкцию музейного комплекса славы железнодорожник ...
  • В Приднестровье отмечен рост ковида
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна