Порядка 14,5 тыс. тонн плодоовощной продукции оформили на экспорт приднестровские таможенники за 7 месяцев текущего года.
В основном, это сезонные овощи и фрукты, разрешённые для вывоза без ограничений Специальной комиссией при Правительстве по регулированию вывоза из ПМР в соответствии с таможенной процедурой экспорта отдельных категорий продовольственных товаров.
Этот показатель на 57% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Положительная динамика наблюдается в разрезе экспорта овощей. Объемы продаж увеличились в 2 раза по отношению к прошлогодним показателям. Например, поставки за рубеж замороженной кукурузы выросли в 47 раз, моркови и репы – в 8 раз, сушеного гороха – в 5 раз, репчатого лука – в 4 раза, томатов – в 3 раза, замороженного горошка – в 2 раза.
В то же время, учитывая погодные особенности, повлиявшие на урожайность сезонных фруктов, объемы их реализации на внешнем рынке снизились на 13%. Особенно значительное уменьшение наблюдается по экспорту яблок, черешни и сливы.
Согласно данным таможенной статистики, основными потребителями приднестровской плодоовощной продукции в текущем году стали жители Республики Молдова, Российской Федерации, Народной Республики Бангладеш и Румынии.
При этом экспорт в Молдову увеличился на 49% (преимущественно за счёт лука, капусты и моркови), а в Россию – на 36% (за счет замороженной сахарной кукурузы).
Примечательно, что поставки овощей и фруктов в Румынию снизились в сравнении с прошлогодним на 17%, а в Бангладеш – наоборот увеличились, причем в 6 раз.