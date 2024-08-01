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Минюст Эстонии предложил сдавать места в тюрьмах в аренду

Минюст Эстонии предложил сдавать места в тюрьмах в аренду
Тартуская тюрьма. Автор: Airika Harrik/ERR

Министр юстиции Эстонии Лийза Пакоста предложила правительству варианты экономии средств в тюремной системе, которые включают в себя продажу или консервацию одной из тюрем, а также сдачу мест в тюрьмах в аренду для отбытия наказания иностранными заключенными, сообщает rus.err.ee.

Пакоста подтвердила внесение правительству предложений, но сказала, что о деталях говорить пока рано. По словам министра, есть много альтернатив. "Говоря по памяти, начиная с того, что мы продадим одну из тюрем, законсервируем, сдадим в аренду и вплоть до того, что сделаем Airbnb, образно говоря", - сказала министр юстиции.

"В случае любого выбора за этим последует продумка (министр использует несуществующее в эстонском языке слитное слово läbimõtlus - прим. ред.), как лучше всего сделать. Если я вам сейчас что-нибудь скажу, вы включите это в статью и будет казаться, словно уже есть готовое решение. Но это было бы очевидно вводящим в заблуждение", - добавила она.

"Например, если пойдут по пути продажи тюрьмы, это в конце концов действительно может выглядеть так, что продается только с правом сделать там социальный дом или отель. Есть и такой вариант. В мире старые тюрьмы часто используются как учебные заведения или отели, потому что пространственная структура у обоих довольно похожая", - продолжила Пакоста.

По ее словам, экономия средств в тюремной системе является часть правительственного плана по урезанию государственных расходов. "Урезание ведь касается не только урезания, но и доходов. Соотношения доходов и расходов. Сейчас часть денег простаивает в том смысле, что не все места заняты. Что очень здорово. Эстония, я поздравляю весь эстонский народ с очень хорошей законопослушностью", - сказала Пакоста, добавив, что любой из вариантов потребует внесения поправок в законодательство.

В Эстонии есть три тюрьмы - Таллиннская, Тартуская и Вируская, из которых первая рассчитана на 1292 заключенных, вторая - на 993 и третья - на 1049. По состоянию на конец прошлого года в трех тюрьмах находился в общей сложности 1841 заключенный.

За десять лет число заключенных сократилось более чем на 1200 и Министерство юстиции прогнозирует продолжение этой тенденции, поскольку к несовершеннолетним в основном не применяется наказание в виде тюремного заключения, сроки заключения под стражу становятся короче и растет доля освобождаемых условно-досрочно.
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