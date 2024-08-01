Молдова приостановила закупки природного газа в связи с ростом цен на европейской бирже.
Рост цен вызван напряженностью на Ближнем Востоке, которая может еще больше усилиться. В начале текущего месяца цена на газ на европейском рынке достигла 457 долларов за тысячу кубометров, что является самым высоким показателем за последние восемь месяцев, сообщает noi.md ссылаясь на TV8.
"На прошлой неделе у нас были некоторые закупки, я не могу сказать вам непосредственно объем закупок, но на данный момент мы взяли паузу. На этой неделе мы посмотрим, как будут развиваться события, и, возможно, на следующей неделе возобновим закупки на сентябрь", - сказал директор Moldovagaz Вадим Чебан.
Директор Moldovagaz надеется, что цены на газ стабилизируются, и Молдова сможет сделать новые закупки на первый месяц осени. То, что напряженность на Ближнем Востоке провоцирует рост цен на газ, подтверждают и эксперты в области энергетики.
В конце июля цена снова начала расти после относительной стабилизации в предыдущем месяце. Поставки российского газа через Украину остаются проблемой после того, как украинские войска вошли в Курскую область и взяли под контроль газотранзитную станцию Суджа. Ежедневно через нее проходит более 40 миллионов кубометров газа, из которых около 35 миллионов кубометров направляется в те немногие страны ЕС, которые все еще импортируют российский газ. Это Австрия и Словакия. Остальное - 5 миллионов кубометров - поступает в Приднестровский регион.
Если станция в Судже будет повреждена в результате возможных военных столкновений, это может привести к росту цен на газ на европейском рынке, так как Австрии и Словакии придется срочно искать другого поставщика, говорит эксперт по энергетике Евгений Муравский. А в случае с Молдовой регион может и вовсе остаться без газа.
"В нашей стране в связи с ситуацией вокруг станции Суджа Министерство энергетики уже начало процедуру раннего оповещения на рынке природного газа. Чем рискует Молдова, если российский газ больше не будет проходить через Суджу? Единственной альтернативой может стать отправка "Газпромом" некоторых объемов газа по трубопроводу "Туркстрим" из Черного моря и трансбалканского коридора, если там есть свободные мощности. Для правого берега Днестра главное последствие заключается в том, что Кучурганская электростанция больше не будет производить электроэнергию, и нам придется покупать ее на румынском рынке, возможно, по более дорогой цене. Неприятно, но это не конец света", - говорит Евгений Муравский, младший эксперт по энергетике.
Похожая ситуация была в октябре и ноябре 2022 года, когда Российская Федерация резко сократила поставки газа в страну. Сегодня цена на природный газ немного снизилась - до 39,11 евро за мегаватт-час по сравнению с 40,31 евро на прошлой неделе.