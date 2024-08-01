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ФРГ выдала ордер на арест подозреваемого в причастности к подрывам "Северных потоков"

ФРГ выдала ордер на арест подозреваемого в причастности к подрывам "Северных потоков"
Фото: Danish Defense Ministry

Речь идет о гражданине Украины, сотруднике школы подводного плавания Владимире Ц., сообщает газета Süddeutsche Zeitung

Генеральная прокуратура Германиии выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit, пишет ТАСС.

По информации издания, речь идет о гражданине Украины, сотруднике школы подводного плавания Владимире Ц. В последнее время, как отмечает газета, он проживал в Польше. По имеющимся данным, сейчас он скрылся. Прокуратура ФРГ, как указывает издание, подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу в причастности к диверсии на "Северных потоках", среди них есть женщина. Предполагается, что все трое могли быть частью экипажа парусной яхты "Андромеда", которая находится в центре внимания немецкого расследования.
  • Сегодня, 09:25
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