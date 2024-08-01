С 12 августа в Бендерах, на улице С.Лазо, у магазина «Прага», дорожный знак «Остановка запрещена» дополнен информационной табличкой – «Работает эвакуатор», сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Теперь автолюбителям, которые останавливаются в зоне действия запрещающего знака, придётся не только оплатить штраф 184 рубля. Дело в том, что автомобили нарушителей будут перемещать на специальную штрафстоянку с помощью эвакуатора. Эти услуги тоже придётся оплатить, чтобы забрать машину.
Госавтоинспекция Приднестровья напоминает водителям о необходимости быть внимательными при управлении транспортом и строго соблюдать действия дорожных знаков.