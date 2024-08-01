Dnestr.TV

 
0

Новые дорожные знаки в Бендерах

Новые дорожные знаки в Бендерах
Фото: пресс-центр МВД ПМР

С 12 августа в Бендерах, на улице С.Лазо, у магазина «Прага», дорожный знак «Остановка запрещена» дополнен информационной табличкой – «Работает эвакуатор», сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Теперь автолюбителям, которые останавливаются в зоне действия запрещающего знака, придётся не только оплатить штраф 184 рубля. Дело в том, что автомобили нарушителей будут перемещать на специальную штрафстоянку с помощью эвакуатора. Эти услуги тоже придётся оплатить, чтобы забрать машину.

Госавтоинспекция Приднестровья напоминает водителям о необходимости быть внимательными при управлении транспортом и строго соблюдать действия дорожных знаков.

Новые дорожные знаки в Бендерах
Новые дорожные знаки в Бендерах
Новые дорожные знаки в Бендерах
  • Сегодня, 09:27
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. "Рок опера"
  • В Венгрии изменили правила предоставления жилья украинс ...
  • Отражение идентичности и борьба с стереотипами в медиа
  • В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной ба ...
  • Кику: Власти Молдовы скрывают детали переговоров о прис ...
  • Numbeo опубликовал рейтинг самых дорогих городов мира: ...
  • Реконструкцию музейного комплекса славы железнодорожник ...
  • Объединение приднестровской молодежи
  • В Приднестровье отмечен рост ковида
  • Молдова ищет альтернативы обеспечения страны газом с 20 ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. "Рок опера"
  • В Венгрии изменили правила предоставления жилья украинс ...
  • Отражение идентичности и борьба с стереотипами в медиа
  • В ВОЗ заявили о распространении чрезвычайно заразной ба ...
  • Кику: Власти Молдовы скрывают детали переговоров о прис ...
  • Numbeo опубликовал рейтинг самых дорогих городов мира: ...
  • Реконструкцию музейного комплекса славы железнодорожник ...
  • Объединение приднестровской молодежи
  • В Приднестровье отмечен рост ковида
  • Молдова ищет альтернативы обеспечения страны газом с 20 ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна