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Индекс цен в июле 2024 года

Индекс цен в июле 2024 года
фото из открытых источников

Годовой уровень инфляции в Приднестровье по итогам семи месяцев превысил три процента. За обозначенный период больше всего подорожали тарифы на услуги – на шесть процентов. В отчетный период продукты питания и непродовольственные товары подорожали более чем на два процента, пишет newspmr.com.

Индексы потребительских цен за январь-июль 2024 года:
- на продовольственные товары – 102,11%;
- на непродовольственные товары – 102,24%;
- тарифы на услуги – 106,09%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 103,05%.

Июльская инфляция

По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило четверть процента (на 0,1% больше предыдущего месяца).

За прошедший месяц более всего подорожали непродовольственные товары. Также незначительно выросли цены на продовольствие, повысились тарифы на услуги.

Продовольствие в июле 2024 года стало дороже на одну десятую процента. Наиболее подорожали: яйца; мед; фрукты и цитрусовые; масло животное; алкогольные напитки; молоко и молочная продукция; сыр; вода минеральная; мясо и птица. Подешевели: плодоовощная продукция, включая картофель; рыба и морепродукты пищевые; мука; макаронные и крупяные изделия.

Непродовольственные товары за отчетный месяц слегка повысили свои ценники почти на полпроцента. Наиболее подорожали: горюче-смазочные материалы; товары бытовой химии; медикаменты; автозапчасти; моющие средства; бумажно-беловые товары; школьно-письменные принадл. и канцтовары. Подешевели: персональные компьютеры; средства связи; мебель.

В среднем тарифы на услуги в июле подросли в районе двух десятых процента. Подорожали: бытовые услуги фотоателье; услуги связи; услуги образования. Подешевели: медицинские услуги.

Индексы потребительских цен за июль 2024 года:
- на продовольственные товары – 100,12%;
- на непродовольственные товары – 100,47%;
- тарифы на услуги – 100,16%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,26%.

Инфляция – это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике. Обратный процесс (снижение общего уровня цен) называют дефляцией.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 09:35
  • DTV
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