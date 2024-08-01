Годовой уровень инфляции в Приднестровье по итогам семи месяцев превысил три процента. За обозначенный период больше всего подорожали тарифы на услуги – на шесть процентов. В отчетный период продукты питания и непродовольственные товары подорожали более чем на два процента, пишет newspmr.com.
Индексы потребительских цен за январь-июль 2024 года: - на продовольственные товары – 102,11%; - на непродовольственные товары – 102,24%; - тарифы на услуги – 106,09%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 103,05%.
Июльская инфляция
По итогам отчетного месяца в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило четверть процента (на 0,1% больше предыдущего месяца).
За прошедший месяц более всего подорожали непродовольственные товары. Также незначительно выросли цены на продовольствие, повысились тарифы на услуги.
Продовольствие в июле 2024 года стало дороже на одну десятую процента. Наиболее подорожали: яйца; мед; фрукты и цитрусовые; масло животное; алкогольные напитки; молоко и молочная продукция; сыр; вода минеральная; мясо и птица. Подешевели: плодоовощная продукция, включая картофель; рыба и морепродукты пищевые; мука; макаронные и крупяные изделия.
Непродовольственные товары за отчетный месяц слегка повысили свои ценники почти на полпроцента. Наиболее подорожали: горюче-смазочные материалы; товары бытовой химии; медикаменты; автозапчасти; моющие средства; бумажно-беловые товары; школьно-письменные принадл. и канцтовары. Подешевели: персональные компьютеры; средства связи; мебель.
В среднем тарифы на услуги в июле подросли в районе двух десятых процента. Подорожали: бытовые услуги фотоателье; услуги связи; услуги образования. Подешевели: медицинские услуги.
Индексы потребительских цен за июль 2024 года: - на продовольственные товары – 100,12%; - на непродовольственные товары – 100,47%; - тарифы на услуги – 100,16%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,26%.
Инфляция – это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике. Обратный процесс (снижение общего уровня цен) называют дефляцией.