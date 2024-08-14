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При въезде в Турцию будут снимать отпечатки пальцев

При въезде в Турцию будут снимать отпечатки пальцев
Фото: РИА Новости

Въезжающие в Турцию будут проходить процедуру дактилоскопии. О подготовке соответствующего проекта сообщил глава турецкого МВД Али Ерликая

Анкара готовится реализовать проект по снятию отпечатков пальцев при въезде в Турцию, сообщила газета Sabah со ссылкой на главу турецкого МВД Али Ерликая, пишет ria.ru.

"Министр внутренних дел Ерликая также объявил... о важном проекте на будущее и сообщил, что при въезде в Турцию будут сниматься отпечатки пальцев, как в США и Великобритании", - пишет издание.

Также министр отметил, что удостоверения личности тех, кто получил статус временной защиты, особенно сирийцев, будут чипированы.

По словам главы МВД Турции, подделать эти удостоверения будет невозможно.
  • Сегодня, 09:52
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