Как сообщает Республиканский центр гигиены и эпидемиологии, эпидситуация острыми кишечными инфекциями (ОКИ) за прошедшую неделю, с 5 по 11 августа, оценивается как неблагополучная, сообщается на сайте министерства.
За этот период зарегистрировано 84 случая заболеваний (на предыдущей неделе – 106), 50 среди детей и подростков. Из общего числа больных – у 24 установлен возбудитель инфекции. Проведенное бактериологическое обследование на холеру дало отрицательный результат у всех пациентов.
Показатель заболеваемости ОКИ составил 18,3 на 100 тыс. населения, что на 20,7% ниже по сравнению с предыдущей неделей и на 48,8% ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Рост заболеваемости отмечается в Бендерах, снижение во всех районах, кроме Каменского и Рыбницкого – их показатели остались на прежнем уровне.
За прошедшую неделю были проведены лабораторные исследования проб воды в водоемах. Так, из 25 проб на холеру, в 12 выделен холероподобный вибрион: в Тирасполе– 2, в Бендерах – 1, Григориопольском районе – 2, Дубоссарском– 3, Рыбницком – 4.
На индикаторные микроорганизмы было отобрано 15 проб воды, из них 7 не соответствуют требованиям (Бендеры, Слободзейский и Рыбницкий районы), что указывает на фекальное загрязнение воды.
На патогенную флору было отобрано 15 проб, все результаты отрицательные; из 15 проб на кишечные вирусы – 5 не соответствуют требованиям НД (Бендеры и Рыбницкий район), что свидетельствует о вирусном загрязнении воды.