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ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию

ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию
Фото: Getty Images

ВОЗ объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, ранее такое предупреждение выпустил Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний. Поводом стала вспышка в Демократической Республике Конго

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией (ЧС) в области общественного здравоохранения, об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на внеочередном заседании. Его слова приводит Reuters, пишет rbc.ru.

«Очевидно, что для прекращения этих вспышек и спасения жизней необходимы скоординированные международные ответные меры», — сказал он.

Поводом стало распространение оспы обезьян в Демократической Республике Конго. Ранее из-за этого Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на континенте (PHECS). Вирус распространился в соседние страны, в том числе Бурунди, Кению, Руанду и Уганду. Как отмечает Reuters, признание ЧС позволит ускорить исследования, финансирование и международную реакцию по сдерживанию распространения инфекции.

Оспа обезьян — вирусное заболевание. Впервые его выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае 2022 года вспышка заболевания произошла в других странах. Первый случай заражения тогда был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии. Среди его симптомов оказались температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд. Тяжелое течение заболевания характерно для людей со слабым иммунитетом, детей и беременных женщин.

По данным CDC, с начала 2022 года в Африке зарегистрировали 1267 подтвержденных случае заражения оспой обезьян и 226 смертей в 13 странах континента. Больше всего случаев заболевания выявили в Нигерии (756 случаев, семь смертей), Демократической Республике Конго (319 случаев, 204 летальных исхода) и Гане (116 случаев, четыре смерти). За последние три месяца случаев заражения оспой обезьян не зафиксировали в Бенине, Конго, Марокко, Сьерра-Леоне и Южной Африке.

ВОЗ признавала оспу обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба в июле 2022 года, этот режим отменили в мае 2023-го. В США и ЕС одобрена только одна вакцина против этой инфекции — препарат Imvanex от Bavarian Nordic. Согласно отчету ВОЗ от 12 августа, всего в мире с января 2022 года по июнь 2024 года зарегистрировали 99 176 случаев заболевания оспой обезьян и 208 летальных исходов. В России первый случай выявили в июле 2022-го у мужчины, который вернулся из поездки в Европу.
  • Сегодня, 10:46
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