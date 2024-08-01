Республиканская клиническая больница – самое крупное учреждение здравоохранения в нашем государстве. Здесь лечатся люди со всего Приднестровья, многие пациенты направляются именно сюда.
Одним из таких отделений Республиканской клинической больницы, где регулярно оказывается медицинская помощь в сложных случаях, является отделение головы, шеи и восстановительной хирургии. Накануне здесь провели две сложные операции, о которых пресс-службе Минздрава удалось узнать у заведующего отделением Николая Горшкова.
Задачей первой операции было удаление у пациента большой опухоли языка. Новообразование беспокоило пациента, а в последнее время мешало принимать пищу, иногда и дышать. Пациент плохо спал по ночам, поскольку язык перекрывал дыхательные пути. Было подозрение на злокачественный процесс, но, после проведённых обследований, опухоль была признана доброкачественной. Осложнялось всё неудобной локализацией, поэтому врачи выработали для себя несколько моделей развития. Специалистом удалось удалить поражённую часть языка, сформировать из оставшегося лоскута новую часть органа. После операции пациент находится в реанимации под наблюдением врачей, ему предстоит восстановление. В дальнейшем у больного будет возможность полноценно разговаривать и принимать пищу.
Что касается второго клинического случая, то пациент обратился с жалобой на образование в полости дна слизистой рта. Необходимо широкое удаление опухоли, а также удаление фрагментов языка и нижней челюсти. В дальнейшем специалисты будут закрывать удалённые участки, чтобы обеспечить заживление тканей. В профилактических целях обязательно следует наложить трахеостому (это хирургическая манипуляция, в ходе которой врач рассекает трахею и создаёт искусственное отверстие для обеспечения дыхания), а также удалить все области лимфоузлов на шее с двух сторон для предупреждения развития метастазов. В дальнейшем больному проводится пластика лоскутами, которые снимаются с передней части грудной клетки.
Подобные оперативные вмешательства наши хирурги проводят самостоятельно, не прибегая к помощи коллег из зарубежья. Николай Горшков отмечает, что благодаря ранее поступившему оборудованию, возможности отделения существенно расширились. Речь идет об эндоскопической стойке, с помощью которой стали проводить больше сложных операций на носу и околоносовых пазухах, носоглотке. С помощью приобретенного инструментария медики начали осуществлять микроларингоскопию, позволяющую удалять образования внутри гортани, не прибегая к разрезам горла.